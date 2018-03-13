Чиновников в Мангистауской области штрафуют за неэтичное поведение

На брифинга Совета по этике осудили вождение в пьяном виде и ругань по телефону.

В Мангистауской области акима округа Баранкул наказали за ругань, а руководителя управления юстиции Тупкараганского района оштрафовали за вождение в пьяном виде. Об этом рассказали в ходе брифинга Совета по этике, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

Руководителя юстиции Тупкараганского района за нарушение ПДД не только лишили водительских прав на три года, но еще и привлекли к дисциплинарной ответственности, выписав ему "строгий выговор".

Аким округа Баранкул Бейнеуского района также получил "нагоняй" за несоблюдение служебной этики. Чиновник не сдержал негативных эмоций и, как сообщили в Совете по этике, "наругал" заместителя руководителя ТОО "Meerbusсh" по телефону, за то, что тот отказался спонсировать приобретение подарков для детей сирот. За свою несдержанность аким был привлечен к дисциплинарному взысканию в виде "замечания".

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