В Атырау пройдет форум ««Национальные традиции Великой степи»

Форум пройдет 14 и 15 марта в рамках программы главы государства «Рухани жаңғыру».

Международный форум «Национальные традиции Великой степи» пройдет в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Форум станет международным. Пройдет он 14 и 15 марта в рамках программы главы государства «Рухани жаңғыру». Главной целью станет демонстрация национальных традиций, обычаев, культуры казахского народа. В первый день форума состоится театрализованный фестиваль по продвижению традиции «Көрісу» - «Жаңа жасыңмен, Ұлы далам» с участием Мархабы Саби, Али Окапова, Арсланбека Султанбека, Розы Амановой (Кыргызстан), Ирфана Гюрдала (Турция). Гости форума смогут посетить мастер-классы этноремеслинницы Ырзы Турсынзады», - сообщили в управлении внутренней политики областного акимата.

Также в рамках форума проведут республиканский айтыс и конкурс кюйши-домбристов имени народной артистки Казахстана Бакыт Карабалиной. Международный открытый чемпионат по қазақша күрес с участием спортсменов в абсолютных весовых категориях станет одним из зрелищных спортивных мероприятий форума. В этот же день жители и гости Атырау смогут посетить международный фестиваль традиционных песен «Мәңгілік сарын». Ожидаются выступления традиционных исполнителей песен и кюи из Казахстана, Грузии, Турции и Кыргызстана.

В рамках форума ученые из Казахстана, стран Ближнего Востока и Европы примут участие в международной научно-практической конференции «Наурыз как нематериальное культурное наследие человечества». Гости нефтяной столицы смогут посетить республиканские литературные чтения, посвященные творчеству Фаризы Онгарсыновой, презентацию малого проектного офиса «Рухани жаңғыру» в Назарбаев Интеллектуальной школе. А также принять участие в презентации книги «Ұлы дала ұлағаты», совещании с представителями Республиканского проектного офиса «Рухани жаңғыру» и молодежной акции «Домбыра рarty». Завершится двухдневный форум вручением наград победителей конкурсов и общественной национальной премии «Аманат».

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