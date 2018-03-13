В жилом доме в Петербурге прогремел взрыв

Пострадали два человека. Одного из них госпитализировали с ожогами.

В многоэтажке в Красносельском районе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, сообщают РИА Новости.

Затем одна из квартир загорелась, рассказали в МЧС.

Инцидент произошел на проспекте Народного Ополчения, дом 219. Эвакуировали 20 человек, их разместят в пункте временного размещения на базе гимназии № 399.

Пострадали два человека. Одного из них госпитализировали с ожогами.

В Петербурге в доме 219 на проспекте Народного ополчения от взрыва обрушились верхние этажи подъезда.

Разрушены 4 квартиры.

О жертвах пока не сообщается pic.twitter.com/6AFLeThfJ4 — MargoSavazh (@MargaritaSavazh) 13 марта 2018 г.



Кроме того, обрушились панельные перекрытия седьмого, восьмого и девятого этажей.

​По его словам, причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа.

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