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В жилом доме в Петербурге прогремел взрыв

Пострадали два человека. Одного из них госпитализировали с ожогами.

Фото : img.gazeta.ru13 марта 2018, 23:18

В многоэтажке в Красносельском районе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, сообщают РИА Новости.

Затем одна из квартир загорелась, рассказали в МЧС.

Инцидент произошел на проспекте Народного Ополчения, дом 219. Эвакуировали 20 человек, их разместят в пункте временного размещения на базе гимназии № 399.

Пострадали два человека. Одного из них госпитализировали с ожогами.


Кроме того, обрушились панельные перекрытия седьмого, восьмого и девятого этажей.

​По его словам, причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа.


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