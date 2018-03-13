В жилом доме в Петербурге прогремел взрыв
Пострадали два человека. Одного из них госпитализировали с ожогами.
В многоэтажке в Красносельском районе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, сообщают РИА Новости.
Затем одна из квартир загорелась, рассказали в МЧС.
Инцидент произошел на проспекте Народного Ополчения, дом 219. Эвакуировали 20 человек, их разместят в пункте временного размещения на базе гимназии № 399.
Пострадали два человека. Одного из них госпитализировали с ожогами.
В Петербурге в доме 219 на проспекте Народного ополчения от взрыва обрушились верхние этажи подъезда.— MargoSavazh (@MargaritaSavazh) 13 марта 2018 г.
Разрушены 4 квартиры.
О жертвах пока не сообщается pic.twitter.com/6AFLeThfJ4
Кроме того, обрушились панельные перекрытия седьмого, восьмого и девятого этажей.
По его словам, причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа.
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