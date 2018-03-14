15 марта Президент Узбекистана посетит Казахстан с рабочим визитом

Планируется двусторонняя встреча Президента Узбекистана с Президентом Казахстана.

Президент РУ Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента РК Нурсултана Назарбаева 15 марта 2018 года посетит с рабочим визитом Астану, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт президента Узбекистана.

В рамках визита узбекская делегация примет участие в первой консультативной встрече глав государств Центральной Азии с широкой повесткой дня. Данная встреча проводится по предложению Президента Ш.Мирзиёева, с которым он выступил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года и развил его в целостную программу на состоявшейся в ноябре в Самарканде международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

Инициатива Узбекистана была поддержана всеми странами региона. Казахстан предложил провести первую встречу на высшем уровне в Астане. В тот же день глава Узбекистана примет участие в церемонии официального открытия Года Узбекистана в Казахстане.

Планируется также двусторонняя встреча Президента Узбекистана с Президентом Казахстана.

Ранее пресс-секретарь президента РУ Комил Алламжонов сообщал, что до этого в зарубежных странах проводились Дни Узбекистана, но Год Узбекистана проводится впервые. В этой связи для подготовки к крупному мероприятию в Астану прибыла представительная делегация Узбекистана в составе деятелей культуры и искусства, ремесленников, журналистов и представителей других сфер. Открытие года Узбекистана в Казахстане было анонсировано пресс-службой Акорды в числе мероприятий с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева, запланированных на текущую неделю.

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