Вышел официальный постер реванша Головкин — Альварес

В сети появился официальный постер второго поединка Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Реванш состоится 5 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Дата была выбрана не случайно: «Синко де майо» — значимая дата в истории Мексики. В этот день в 1862 году мексиканские войска одержали победу в битве при Пуэбле. Помимо Мексики, праздник широко отмечается латиноамериканским населением южных штатов США.

Напомним, первый бой, который состоялся 16 сентября 2017 года там же, завершился спорной ничьей — многие люди из мира бокса убеждены, что судьи «украли» у Головкина чистую победу. В рамках пресс-конференции перед реваншем оба боксера пообещали в этот раз не доводить дело до судейских записок и завершить бой нокаутом.