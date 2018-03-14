Мать осужденного в Актобе: «Я сожгу себя на пороге тюрьмы!»

В действиях Синякова С.П. признали рецидив преступления.

В редакцию Timeskz.kz поступило открытое обращение для СМИ матери осужденного Станислава Синякова, который в знак протеста и не согласия с вынесенным ему приговором суда, находясь в СИЗО, зашил себе рот и объявил бессрочную голодовку, передает Zakon.kz.

"Обращаюсь к вам за помощью, так как надежды на справедливость больше нет, - пишет Вера Синякова. - Мой сын, Синяков Станислав, 1986 года рождения, был приговорен 13 февраля 2018г. судом № 2 города Актобе к 11 годам лишения свободы за преступления, которые не совершал. Суд длился несколько месяцев. Следователи Заводского ОП сфабриковали дело против моего сына только по показаниям человека, который оклеветал Станислава. А сделал это он потому, что у него выбивали признание. Следователи не предоставили суду ни единого доказательства вины сына. За все время следствия и судебного разбирательства мой сын не был согласен с обвинением. Следователи и к нему применяли пытки, а разве они разрешены в нашем государстве? И Станислав писал жалобы по этому поводу в прокуратуру. Но прокуратура не нашла подтверждения незаконных действий. Кроме того, адвокатом моего сына были предоставлены в суде железобетонные доказательства невиновности Станислава. Однако судья не принял во внимание ни единого доказательства, ни предоставленное алиби", - написала женщина.

С момента вынесения приговора до настоящего времени ее сын ничего не ест. Он объявил голодовку. Он может умереть, так как не ест уже почти месяц. По просьбе работников Учреждения КА 168/1 он снял швы со рта, но голодовку не отменил.

Они подали апелляцию в областной суд.

"Если приговор в отношении моего сына оставят без изменений, я просто сожгу себя на пороге тюрьмы, где его содержат!" - таким заявлением заканчивает свое обращение женщина.

Со слов матери осужденного, защита адвоката Людмилы Никифоровой строилась на том, что Станислав Синяков получил перелом пяточной кости и не мог совершить преступления, которые ему приписывают, так как в это время передвигался только на костылях. Подтверждением стала справка из клиники «Айгерим», в которой указан диагноз - «перелом пяточной кости, закрытый перелом пяточной кости левой стопы без смещения».

Областной суд прокомментировал ситуацию со Станиславом Синяковым, совершившим 7 краж и 3 разбойных нападения с января по июль 2017 года.

По уголовному делу проходит трое – Синяков, Сычков и Жаворонков.На преступления шли, скрыв лица под масками, взяв перчатки, инструменты для взлома решеток, дверей и металлических сейфов. У преступников было огнестрельное оружие – пистолет марки «Байкал 442» с боевыми патронами. Им пользовались для устрашения охранников офисов.

- Пистолет был фактически использован Сычковым А.Ю. в ходе совершения последнего преступления, - сообщили в суде. - Он выстрелил в сотрудника полиции, пытавшегося его задержать на месте преступления, нанес ему физический вред. Синякова признали виновным в незаконном хранении оружия, краже в особо крупных размерах, разбое с целью хищения и покушении на кражу. Ему вынесли приговор по ст.ст. 287 ч.4, 188 ч.4 п.3, 192 ч.3 п.2, 24 ч.3, ст.188 ч.2 п.1,2,3 УК РК. В действиях Синякова С.П. признали рецидив преступления. С учетом неотбытого наказания, ему назначили 11 лет колонии максимальной безопасности, а также потребовали возместить, в солидарном порядке с осужденным Сычковым, в пользу потерпевших предприятий и граждан почти 37,5 миллионов тенге. Приговор не вступил в законную силу.- При назначении наказания суд учел признание вины и чистосердечное раскаяние Сычковым А.Ю., его сотрудничество с правоохранительными органами, - говорит пресс-секретарь Актюбинского областного суда.

Сычкову суд назначил 8 лет колонии максимальной безопасности. Жаворонкова признали виновным лишь в одном преступлении, назначив ему 5 лет колонии за разбой.

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