Назарбаев проведет переговоры с лидером Таджикистана

Президент РК посещал Таджикистан в 2007, 2011 и 2015 годах.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в своей резиденции в Астане, передает РИА Новости.

Встреча запланирована на вторую половину дня, по ее итогам состоится подписание ряда документов. В Астане на предстоящие переговоры возлагают большие надежды.

Отношения на высшем уровне

Рахмон был в Казахстане с визитами в 2006 и 2008 годах, Назарбаев посещал Таджикистан в 2007, 2011 и 2015 годах.

По словам посла Казахстана в Таджикистане Нурлана Сейтимова, между двумя странами сложились очень тесные и доверительные отношения, основанные на взаимопонимании и учете общих интересов, а сотрудничество между Казахстаном и Таджикистаном развивается в духе дружбы и стратегического партнерства.

"Главы государств регулярно встречаются в ходе взаимных официальных визитов, а также на различных международных площадках. Официальный визит президента Казахстана в Душанбе в сентябре 2015 года вывел межгосударственные отношения на качественно новый уровень подписанием в ходе этого визита соглашения о стратегическим партнерстве. Хотелось бы отметить, что Таджикистан имеет подобное соглашение лишь с четырьмя странами – Россией, Китаем, Казахстаном и Туркменистаном", — сказал Сейтимов журналистам накануне визита лидера Таджикистана в Астану.

Он отметил, что Казахстан придает особое значение визиту президента Таджикистана в Астану и ожидает, что он "будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению межгосударственных отношений".

Торговый потенциал

Казахстан занимает место в тройке основных внешнеторговых партнеров Таджикистана. По итогам 2017 года объем товарооборота между странами сложился на уровне 776 миллионов долларов, что превышает показатель 2016 года на 31,5%. Из Казахстана в Таджикистан на экспорт идет в основном пшеница, мука, сжиженный газ, продукты питания, строительные и лакокрасочные материалы. Из Таджикистана в Казахстан – руды, фрукты и овощи.

"Традиционно так сложилось, что у нас номенклатура товарооборота с нашей стороны это пшеница, мука. Время диктует новизну — локомотивы, это товар с добавленной стоимостью, произведенный в Казахстане, автомобили. Естественно будет обсуждаться наращивание экспорта нашей страны в Таджикистан", — сообщил дипломат.

По словам Сейтимова, уже четыре локомотива казахстанской сборки поставлены в Таджикистан. "У них проходит оживление железнодорожной отрасли, они ее реорганизовывают, строят новые дороги. Государство уделяет большое внимание тому, чтобы проложить железнодорожные магистрали во все регионы страны, поэтому казахстанские локомотивы там востребованы", — сказал посол.

Новые договоренности

Лидеры Таджикистана и Казахстана обсудят в Астане актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, после чего примут совместное заявление.

Ожидается, что будут подписаны межправительственные соглашения о реадмиссии, о порядке пребывания граждан на территории двух стран, а также соглашение о сотрудничестве в области миграции, которое предусматривает создание механизма для обмена информацией между Казахстаном и Таджикистаном. "Благодаря этому соглашению стороны обязуются друг другу оперативно информировать. Это имеет большое значение для правоохранительных органов", — сообщил посол Казахстана в Таджикистане.

Также предусмотрено подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2018-2019 годы, которая определяет график проведения политических консультаций между странами.

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