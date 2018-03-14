Житель Караганды скончался в студенческом общежитии Китая

Друзья погибшего рассказали, что он умер от отравления.

Девятнадцатилетний житель Караганды скончался в студенческом общежитии города Чанжоу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на nv.kz.

Друзья погибшего рассказали, что он умер от отравления.

Девятнадцатилетний Валерий Катиев учился на втором курсе одного из ВУЗов Китая. Две недели назад он приезжал к родителям в Караганду на каникулы, в Чанжоу вернулся буквально несколько дней назад. Он жил в общежитии вместе с другом.

Страшную новость родные парня узнали 12 марта. Им сообщили, что причиной смерти предположительно стало отравление.

– Нам рассказали, что накануне вечером, когда ложился спать, ему стало плохо, – рассказывает подруга погибшего Анастасия Герасимова. – Утром он проснулся и сразу открыл балкон. Друг проводил его вниз, там люди вызвали скорую. Врачи не смогли помочь, Валеры не стало.

Отец парня вылетел в Китай на опознание сына 13 марта.

Транспортировка тела на родину обойдется семье больше чем в пять миллионов тенге. Эту сумму необходимо собрать за один день.

В МИД РК сообщили, что молодой человек был гражданином России, поэтому, к сожалению, помочь семье ведомство не может.

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