Суд Льежа отложил рассмотрение коррупционного дела Александра Винокурова

Уголовный суд бельгийского города Льеж отложил до 19 июня заседание по коррупционному делу бывших велогонщиков россиянина Александра Колобнева и казахстанца Александра Винокурова, сообщает Sudinfo.be.

Колобневу и Винокурову ранее были предъявлены обвинения в сговоре во время одной из гонок. Ранее сообщалось, что спортсменам в случае признания их вины грозит до трех лет лишения свободы и штраф в размере до 350 тысяч евро. Как отмечает издание, Колобнев и Винокуров попросили о переносе слушаний, суд удовлетворил их просьбу.

Новое заседание состоится 19 июня, рассмотрение дела по существу начнется несколько недель спустя. Ранее СМИ сообщали, что Винокуров выплатил Колобневу 150 тысяч евро за то, чтобы соперник поддался ему на финише монументальной классической гонки «Льеж — Бастонь — Льеж» в 2010 году.

Оба ранее неоднократно опровергали информацию о договорном характере гонки. Бронзовый призер Игр в Пекине Колобнев в январе 2017 года объявил о завершении карьеры спортсмена. Победитель Олимпиады в Лондоне Винокуров на данный момент является генеральным менеджером велокоманды «Астана».