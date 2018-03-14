Названы самые продаваемые автомобили в Казахстане в феврале

Дилеры Toyota продали 778 ед. (+18,5%).

В феврале автомобильный рынок страны продолжает демонстрировать уверенный рост, по сравнению с январем продажи выросли на 26,7%, результаты за первые два месяца 2018 года превышают показатели аналогичного периода прошлого года на 45%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АКАБ.

При текущих темпах восстановления годовые продажи имеют хороший шанс приблизиться к уровню 2012 года.

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), силами официальных дилеров в феврале было реализовано 4133 автомобиля.

"Десятку самых продаваемых автомобилей второй месяц подряд возглавляет Lada –791 автомобиль (+1% к предыдущему месяцу). Дилеры Toyota продали 778 ед. (+18,5%), Ravon продолжает догонять и сокращать отрыв – 511 авто (+3,9%). Hyundai начинает просыпаться после долгой «спячки» - 505 ед. (+113%), в первую очередь благодаря локализованным в Костанае автомобилям Elantra и Tucson, кроме того на реализацию поступили Hyundai Accent и Hyundai Creta казахстанского производства. Пятая позиция у коммерческой техники «ГАЗ» - 211 ед. (+36,1%). Автомобили Kia на шестом месте с результатом 190 ед. (+43%), поднажал и Nissan (128 ед.; +20.8%). Седьмая позиция у костанайского JAC – 107 автомобилей (+224.2%). В TOП-10 наиболее успешных также вошли Volkswagen (105 ед; + 81% ), KAMAZ (97 ед.; +83%) и Lexus (79 ед.; +14.5%)", - говорится в сообщении АКАБ.

В разрезе легковых моделей вновь лидирует Toyota Camry – 257 ед., на второй позиции Lada Granta (239 ед.), тройку замыкает Ravon Nexia R3 (237 ед.). На четвертой строчке Hyundai Tucson 233 кроссоверов. Далее по списку: Ravon R4 (210 ед.), Lada 4x4 (192 ед.), Toyota LC Prado (154 ед.), Lada Vesta (124 ед.) и Lada Largus (116 ед).

"Долгосрочные перспективы остаются в положительном тренде количественного роста, но разумно ожидать, что темпы роста будет замедляться, начиная со второго квартала 2018 года. Весенний сезон обычно приносит положительные новости для автомобильного рынка. Ближайшие недели покажут, в какой форме сейчас находится потребительский спрос. Тем не менее, наш прогноз роста в 2018 году на уровне 15-20% остается актуальным", - сказала вице-президент АКАБ Анар Макашева.

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