Данияру Елеусинову нашли большой реванш на профи ринге

Бой Данияра Елеусинова и британца Джоша Келли состоялся на стадии 1/8 финала Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Журналист TalkSport.com Майкл Бенсон комментирует переход казахстанского боксера Данияра Елеусинова в профессионалы, сообщает Sports.kz.

«Интересно насчет летнего дебюта Елеусинова в Великобритании... Увидим ли мы его в одном карде с Келли в Ньюкасле? Однажды это был бы большой реванш... На Олимпиаде Елеусинов выиграл все три раунда на карточках всех трех судей», — пишет Бенсон в твиттере.

Бой Данияра Елеусинова и британца Джоша Келли состоялся на стадии 1/8 финала Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Елеусинов победил — 3:0 (30-27, 30-27, 30-27) и в итоге стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 69 килограммов. Актуальный рекорд Келли на профи-ринге — 5-0, 4 КО. Он, как и Данияр, выступает в полусреднем весе.