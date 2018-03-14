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Конституционный совет РК принял к производству представление суда по делам об алиментах

Судом поднимаются вопросы социальной защиты материнства и детства.

Фото : Kazpravda.kz14 марта 2018, 08:09

Поводом для обращения стало находящееся в производстве суда гражданское дело о взыскании алиментов на содержание новорожденного ребенка и денежных средств на содержание его матери, сообщает Zakon.kz.

Конституционным советом РК принято к производству представление Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области о признании неконституционным пункта 5 статьи 47 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье».

Судом поднимаются вопросы социальной защиты материнства и детства.

По мнению субъекта обращения, указанная норма Кодекса нарушает принцип равенства всех перед законом и судом и не согласуется с требованиями статьи 27 Конституции, согласно которой материнство и детство находятся под защитой государства.

Поводом для обращения стало находящееся в производстве суда гражданское дело о взыскании алиментов на содержание новорожденного ребенка и денежных средств на содержание его матери.

О дате заседания Конституционного совета по данному обращению суда будет сообщено дополнительно.


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