В Алматинской области медиатор содержал секс-притон

Полицейские при задержании нашли у 56-летнего мужчины несколько служебных удостоверений.

В приграничном с Китаем городе Жаркенте осуждена группа людей, признанных виновными в сводничестве и содержании притона, сообщает Sputnik Казахстан.

По информации полиции, в ноябре 2017 года в ходе специальной отработки задержание группы произвели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью. В состав группы входили три женщины в возрасте 35-46 лет, а также 56-летний мужчина, оказавшийся профессиональным медиатором.

Расследование проводилось по статье 309 части 2 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество). У задержанного мужчины полицейские обнаружили несколько оформленных на его имя служебных удостоверений, среди них удостоверение профессионального медиатора, а также документ, утверждающий, что его обладатель является "Почетным гражданином Евразийских государств".

Приговором Панфиловского районного суда все четверо подсудимых признаны виновными и приговорены к 3,5 года лишения свободы условно. За поведением осужденных установлен пробационный контроль. Сохранит ли осужденный удостоверение медиатора, не сообщается.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!