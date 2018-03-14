В Экибастузе две женщины выпали из окон

Оператор одного из торговых центров Экибастуза выжила, упав с четвертого этажа. Сейчас девушка находится в реанимации.

Две женщины с разницей в три дня выпали из окон многоэтажек Экибастуза. Одно падение закончилось смертью женщины, во втором случае девушка осталась жива, передает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Оператор одного из торговых центров Экибастуза выжила, упав с четвертого этажа. Сейчас девушка находится в реанимации.

Как рассказала заместитель главного врача по контролю качества медицинских услуг Экибастузской городской больницы Светлана Подзорова, в ночь с 11 на 12 марта в больницу была доставлена пациентка, которую спасло чудо.

«Как показывает опыт, при травмах после падения с высоток процент выживших очень низкий. Девушка просто удачно приземлилась, возможно, под окнами был снег, что смягчило удар, она упала на ноги, если бы вниз головой или спиной, вряд ли выжила бы. С тяжелыми травмами она находится в реанимации, где получает интенсивную терапию. Прогнозы на данный момент пока неясные», — сказала Светлана Подзорова.

Как выяснилось, 21-летняя девушка была в состоянии алкогольного опьянения. Она, по предварительной информации, случайно облокотилась на сетку форточки. Среди диагнозов, поставленных врачами, сложные открытые многооскольчатые переломы обеих стоп, закрытый перелом правой большеберцовой кости, перелом третьего поясничного позвонка без неврологических нарушений, травматический шок, алкогольное опьянение, контузия легких.

С высотки в эти мартовские дни упала еще одна жительница Экибастуза — 34-летняя женщина.

«Она поступила в больницу 9 марта, но не прошло и суток, как скончалась в больнице. Причина: тяжелая травма головного мозга, множественные переломы, разрывы внутренних органов», — прокомментировала Светлана Подзорова.

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