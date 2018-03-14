В Казахстане за два месяца в пожарах погибли 60 человек

Большая часть возгораний происходит в жилом секторе.

За 2 месяца при пожарах в жилом секторе погибли 60 человек (из них 4 детей), травмировано 90 человек (из них 25 детей), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

В Казахстане порядка 68% пожаров происходит в жилых районах. В 2017 году общее количество пожаров в жилом секторе составило более 10 тыс. пожаров. За 2 месяца 2018 года в жилом секторе произошло 1475 пожаров.

Области, лидирующие по пожарам в жилом секторе:

Наибольшее количество погибших людей при пожарах в жилом секторе зарегистрировано в Алматинской – 9, Восточно-Казахстанской – 9, Павлодарской – 9, Акмолинской – 8, Карагандинской – 7, Северо-Казахстанской области – 6. Наибольшее число травмированных людей при пожарах в жилом секторе зарегистрировано в г.Астана – 17, Карагандинской – 15, г.Алматы – 13, Костанайской – 10, Павлодарской – 10.

Следует отметить, что большая часть возгораний происходит в жилом секторе. Это наиболее нерегулируемая часть с точки зрения государственного пожарного контроля сфера. Как показывает анализ, в Казахстане порядка 68% пожаров происходит в жилых районах.

Профилактика и разъяснительная работа являются важными факторами обеспечения пожарной безопасности. Спасатели прилагают все усилия, чтобы уменьшить количество возгораний, снизить наносимый ими ущерб и, самое главное, – избежать человеческих жертв.

В период отопительного сезона инженерно-инспекторским составом территориальных подразделений Комитета по ЧС МВД РК проводятся месячники пожарной безопасности, различные акции, субботники пожарной безопасности и рейдовые мероприятия в жилом секторе с участием местной полицейской службы. В ходе профилактических мероприятий разъясняются меры пожарной безопасности по подготовке приборов отопления к эксплуатации, недопущению использования неисправных приборов, находящихся в аварийном состоянии, с вручением наглядных материалов (памятки). Кроме того, совместно с местной полицейской службой проводится обход маломобильных групп населения, мест возможного нахождения лиц без определенного места жительства.

А также выездным методом с помощью автомобилей с громкоговорящей связью до населения доводится информация по соблюдению правил пожарной безопасности в быту. В общедоступных для населения местах транслируются обучающие профилактические видеоролики.

Особое внимание уделяется обучению детей правилам безопасности. Для профилактики пожаров от детской шалости и улучшения знаний по пожарной безопасности проводятся интерактивные уроки среди учащихся в школах. Проводятся практические тренировки в учебных заведениях.

В 2017 году общее количество пожаров в жилом секторе составило более 10 тыс. пожаров.

За 2 месяца 2018 года в жилом секторе произошло 1475 пожаров, при этом погибло 60 человек (из них 4 детей), травмировано 90 человек (из них 25 детей). Наибольшее количество погибших людей при пожарах в жилом секторе зарегистрировано в Алматинской – 9, Восточно-Казахстанской – 9, Павлодарской – 9, Акмолинской – 8, Карагандинской – 7, Северо-Казахстанской области – 6. Наибольшее число травмированных людей при пожарах в жилом секторе зарегистрировано в г.Астана – 17, Карагандинской – 15, г.Алматы – 13, Костанайской – 10, Павлодарской – 10.

Основными причинами пожаров явились: нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, неосторожное обращение населения с огнем.

При этом, основными нарушениями при устройстве и эксплуатации печей являются: отсутствие отступки от сгораемых конструкций, отсутствие разделки дымоходов, отсутствие металлического предтопочного листа, розжиг печей горючими и легковоспламеняющимися жидкостями, несвоевременная чистка дымохода от образовавшейся сажи, превышение длины дров для растопки печи, перекаливание печей, оставленные без присмотра топящиеся печи.

В целях недопущения возникновения пожаров рекомендуется:

- соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрических проводов и электроприборов;

- не эксплуатировать электроприборы и электрооборудование с проводами и кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- не допускать использование самодельных электронагревательных приборов, не оставлять без присмотра электронагревательные приборы;

- следить за исправностью печей и дымоходов. В них не должно быть трещин и щелей;

- не разжигать печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями. Такие случаи редки, но они могут привести к ожогам и даже гибели людей;

- не устанавливать у отопительных приборов емкости с горючими жидкостями.

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