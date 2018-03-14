В Караганде жители трех многоэтажных домов опасаются ночевать в своих квартирах

По стенам в квартирах и подъездах пошли трещины.

В Караганды жильцы трех многоэтажных домов опасаются ночевать в своих квартирах. По стенам поползли трещины. А причину люди видят в строительстве нового дома по соседству. Всего в нескольких метрах уже в течение месяца забивают сваи для новостройки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

По словам Гульнары Дарибаевой, от постоянной вибрации плиты на крыше ее дома стали съезжать за край и уже опасно нависают. По стенам в квартирах и подъездах пошли трещины. Виной всему 1 200 свай, которые вбивают рядом для новой частной 10-этажки.

Люди жалуются, что сходят с ума от грохота, который не прекращается ни в выходные, ни в праздники. Участковый на жалобы реагирует вяло, жалуются люди.

– В советское время на этом месте был котлован. Он постоянно заливался водой. Почва недостаточно плотная. Эти сваи, сейчас начнет таять – они уйдут в глубину, и их дом просто упадет, - сказал житель дома Батыржан Кундакбаев.

После многочисленных жалоб в акимат власти обещали разобраться в ситуации. Застройщики же уверяют, что сами заказали независимую экспертизу.

– Предварительное заключение – соединения этого дома не подвержены каким-бы то ни было изменениям. Речь вести о том, что дом рухнет и дом трескается – некорректно, - прокомментировал начальник производственно-технического отдела компании «Eurasia Building» Ерлан Созакбаев.

То есть, речь идет об одном доме, а на трещины жалуются жильцы двух. Люди призывают чиновников обратить, наконец, внимание на эту стройку.

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