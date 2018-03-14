Венесуэла ввела в оборот новую купюру

Отмечается, что на чёрном рынке самую крупную купюру Венесуэлы можно приобрести всего за 50 центов США.

Венесуэла внесла в обращение новую купюру в 100 тысяч боливаров. Как сообщает венесуэльское Министерство связи и информации, новая купюра является пока самой крупной в стране, передает Life.ru.

Однако несмотря на то, что в Венесуэле данная купюра является самой крупной, из-за высокого уровня инфляции в стране 100 тысяч боливаров на чёрном рынке можно купить за 50 американских центов.

Напомним, что ранее власти Венесуэлы выпустили свою криптовалюту — петро, которая обеспечивается нефтью. По словам президента страны Николаса Мадуро, Венесуэла стала первой страной, чья криптовалюта существует благодаря запасам нефти.

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