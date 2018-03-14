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В Казахстане отмечают праздник «Көрісу»

В этот день люди непременно здороваются за руку и говорят: «С прошедшим годом».

Фото : pinterest.com14 марта 2018, 09:20

В Казахстане 14 марта отмечают праздник «Көрісу», передает ИА «NewTimes.kz».

В этот день люди навещают друг друга, при встрече непременно здороваются за руку и говорят: «С прошедшим годом».

По словам краеведов, 14 марта издревле считался у казахов началом нового года. В древние времена, когда казахи занимались исключительно кочевым скотоводством, ровно за неделю до дня весеннего равноденствия они подсчитывали свой скот и, радуясь, что долгая зима, наконец, позади, навещали друг друга, обсуждали убытки и приплод, а также готовились к Наурызу. Этот обычай сохранился лишь в Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях, некоторых районах Актюбинской области, в других регионах страны такой традиции нет.

В доме каждого казаха в казане варилось мясо, но специально никого не приглашали. Люди в этот день посещают не менее пяти домов, в которых живут их старшие по возрасту родственники. Издавна в народе знаком особого уважения считался обычай здороваться с самым пожилым человеком в ауле.

Например, на мангистауской земле жители начинают обходить аул спозаранку и уже ближе к обеду успевают поздороваться со всеми своими односельчанами.


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