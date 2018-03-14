Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

Депутаты Мажилиса рассмотрят ряд законопроектов.

В Мажилисе Парламента РК проходит пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.

Будут рассмотрены проекты законов Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел» (первое чтение). «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела» (второе чтение).

Также будут подготовлены заключения по проектам законов Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки относительно взимания платы за аэронавигационное обслуживание государственных воздушных судов», «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур» от 17 ноября 2009 года», «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций (ФАО) о создании в Республике Казахстан Бюро по связям и партнерству ФАО», «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве совместной селезадерживающей плотины «Чукурбулак (Алмалы)» на реке Хоргос».

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