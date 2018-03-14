14 марта на большей части Казахстана ожидаются осадки

Местами гололед, метель и усиление ветра.

14 марта с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки, на юге местами сильные. Лишь на западе погода без осадков. На большей части территории ожидается туман. Местами гололед, метель и усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Мангистауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, ночью Павлодарской областях местами ожидаются туман, в Северо-Казахстанской области местами - гололед.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, гололед, ночью и утром местами туман.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Костанайской области местами ожидаются туман, ночью и утром местами усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Алматы днем облачно, дождь, +5.

В Астане днем преимущественно облачно, слабый снег, - 5.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!