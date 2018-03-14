Жители 300 домов Петропавловска будут праздновать Наурыз мейрамы

Аким области Кумар Аксакалов поручил уделить особое внимание интерактивной части на празднике.

Сегодня на заседании акимата области обсудили ход подготовки и проведения праздника Наурыз мейрамы. По словам акима города Петропавловска Марата Тасмаганбетова, с 21 по 23 марта основные праздничные мероприятия пройдут на главной и центральной площадях, у ТД «Сити Молл» и поселке Кожзавод. Важным аспектом празднования Наурыз Мейрамы станет организация праздничных мероприятий во дворах, будет охвачено не менее 300 многоквартирных жилых домов города.

Глава управления культуры, архивов и документации Ермек Рахимов сказал, что на главной площади будут установлены шесть юрт различных тематических направлений. Посетители смогут ознакомиться с национальными традициями и обычаями, предметами быта, культуры и искусства.

К примеру, в первой юрте – будут представлены обряды и традиции, связанные со вступлением в брак, во второй юрте - рождением ребенка, в 3 юрте - презентация казахских народных инструментов (домбыра, жетіген, сазсырнай), в 4 юрте - военное искусство - традиционные виды национальной охоты (беркутчи, элементы оружий, шкуры, муляжи зверей, птиц), в 5 юрте – показ казахской национальной одежды и украшений (камзол, саукеле, изделия из войлока), в 6 юрте - представление национальной посуды (астау, тостаган, кесе). Таким образом, празднование Наурыз мейрамы будет включать в себя познавательную часть.

Аким области Кумар Аксакалов поручил уделить особое внимание интерактивной части на празднике.

«Очень важно чтобы был интерактив во время проведения Наурыз мейрамы. Люди должны быть вовлечены в праздник. Надо подготовить волонтеров. Наша проблема в том, что мы стоим в сторонке и наблюдаем», - отметил глава региона.

Одним из главных событий празднования станет айтыс акынов «Сал серілердің серкесі», в рамках 200-летия поэта, куйши-композитора Сегіз Сері, в котором примут участие известнейшие акыны-импровизаторы из 11 областей республики. Весь призовой фонд определен меценатами области, главный приз айтыса – автомобиль, за 1 место – 1 млн тенге.

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