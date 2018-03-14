Приостановить действие лицензии

Д. Шамуратов,

председатель Специализированного

административного суда г. Петропавловска

Общепризнано, что вмешательство государства в свободные экономические отношения в определенных пределах не только возможно, но и необходимо. Производство и оборот алкогольной продукции относятся к тем сферам деятельности, которые ввиду их исключительной важности для жизни страны, ее политической и экономической безопасности подвергаются особому государственному регулированию.

Происходящее бурное развитие экономики республики, несомненно, все более затрагивает и развивает все сферы общественных отношений, в том числе и в сфере предпринимательства и реализации товаров.

Отдельно хотелось бы остановиться на правонарушениях, связанных с реализацией алкогольной продукции.

Организация производства и оборота алкогольной продукции занимает особое место как в экономике, так и в социальном развитии страны. С одной стороны, производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции составляет необходимый источник пополнения государственного бюджета, а с другой - влечет негативные последствия для общества, имеется в виду пагубное влияние употребления алкоголя на возраст активной жизнедеятельности населения, производительность труда, демографическую ситуацию, на здоровье населения в целом.

Так, за истекший 2017 год Специализированным административным судом г. Петропавловска рассмотрено правонарушений, связанных с реализацией алкогольной продукции в отношении 77 лиц, к которым применено административное взыскание в виде административного штрафа на общую сумму 3 435 176 тенге.

Как показывает судебная практика, в 2017 году правонарушители были привлечены к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, по ч. 1 ст. 200 КоАП РК и реализацию алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 30 процентов с 21.00 до 12.00 часов следующего дня по ч. 3 ст. 200 КоАП РК, а также реализацию алкогольной продукции лицами, не имеющими государственную лицензию на розничную реализацию алкогольной продукции и не состоящими на учете в качестве индивидуальных предпринимателей по ст. 463 КоАП РК.

Уполномоченным органом протоколы об административных правонарушениях по данной статье составляются в отношении собственников магазинов, имеющих лицензию на право реализации алкогольной продукции. На продавцов, непосредственно осуществивших продажу алкогольной продукции, не составляется, поскольку они не имеют лицензии на соответствующий вид деятельности, а являются лишь наемными работниками индивидуального предпринимателя или юридического лица, которые непосредственно извлекают прибыль.

В свою очередь, продавец-собственник магазина, имеющий лицензию на реализацию алкогольной продукции, - это субъект торговой деятельности, осуществляющий торговую деятельность, под которой понимается предпринимательская деятельность физических и юридических лиц, направленная на осуществление купли-продажи товаров. Следовательно, сделка по приобретению алкогольной продукции заключается не с продавцом магазина (наемным работником), а с предпринимателем, что также подтверждается кассовым чеком, сопроводительными накладными на алкогольную продукцию, государственной лицензией на осуществление реализации алкогольной продукции.

Согласно п. 3 Нормативного постановления Верховного Суда РК «О некоторых вопросах применения судами законодательства об административных правонарушениях» от 07.10.2017 года некоторые статьи КоАП содержат части, усиливающие ответственность за совершение противоправных действий, изложенных в предыдущих частях: увеличенный размер штрафа, дополнительное взыскание. При этом такие дополнительные взыскания, как приостановление либо запрещение деятельности или отдельных видов деятельности, а равно приостановление действия или лишение лицензии на соответствующий вид деятельности должны применяться в отношении лиц, имеющих соответствующее разрешение на осуществление такой деятельности. Работники субъектов предпринимательства, осуществляющие деятельность, требующую специального разрешения, могут быть субъектами таких правонарушений только в случаях, если предусмотренное Особенной частью КоАП деяние не было санкционировано, одобрено, совершено органом, лицом, осуществляющим функции управления юридическим лицом, или работником индивидуального предпринимателя и юридического лица, выполняющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.

При этом, учитывая гражданско-правовые последствия для работодателя любых сделок и деликтов, совершенных работником при исполнении трудовых обязанностей, такое одобрение, санкционирование следует считать установленным на основании наличия трудовых отношений (в том числе при отсутствии надлежащего оформления трудовых отношений - по факту допуска к исполнению трудовых обязанностей), пока не доказано иное.

При рассмотрении судами дел об административных правонарушениях следует руководствоваться ч. 4 ст. 33 КоАП, в соответствии с которой привлечение к административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц освобождает от административной ответственности за данное правонарушение работника индивидуального предпринимателя и юридического лица. При совершении данного правонарушения физическим лицом - работником индивидуального предпринимателя или юридического лица привлечению к административной ответственности подлежит субъект предпринимательской деятельности - работодатель такого продавца, к которому может быть применено предусмотренное санкцией ч. 2 данной статьи административное взыскание в виде приостановления деятельности или отдельных видов деятельности.

В таком же порядке подлежат разрешению вопросы назначения взыскания по делам об административных правонарушениях, совершаемых работниками субъекта предпринимательства на рабочем месте при исполнении трудовых обязанностей, по статьям Особенной части КоАП, санкция которых предусматривает приостановление либо запрещение деятельности или отдельных видов деятельности, а равно приостановление действия или лишение лицензии на соответствующий вид деятельности.

При совершении таких правонарушений физические лица, реализующие свою деятельность только от своего имени, а не в связи с выполнением трудовых обязанностей, подлежат ответственности самостоятельно. Применение дополнительного взыскания к этим физическим лицам обязательно в соответствии с п. 8 Нормативного постановления Верховного Суда РК от 22 декабря 2016 года № 12 «О некоторых вопросах применения судами норм Общей части Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях». В случаях, когда для осуществления такой деятельности требуется наличие лицензии, данные физические лица подлежат привлечению к ответственности дополнительно по ч. 1 ст. 463 КоАП.

Таким образом, учитывая, что данный вид взыскания по указанной статье является безальтернативным, а также в силу вышеуказанных требований норм закона, считается необходимым обязательно налагать на лицо, совершившее правонарушение, наряду со штрафом дополнительное взыскание в виде приостановления действия лицензии, поскольку правонарушение совершено в результате деятельности, предусмотренной лицензией.