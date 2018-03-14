Умер Стивен Хокинг
Семья профессора Кембриджского университета выпустила специальное заявление, в котором подтвердила факт кончины.
Фото : facebook.com/stephenhawking14 марта 2018, 10:04
Всемирно известный ученый-физик и популяризатор науки ушел из жизни на 77-м году жизни, пишет 5-tv.ru.
Семья профессора Кембриджского университета выпустила специальное заявление, в котором подтвердила факт кончины.
Professor Stephen Hawking dies at age 76 at his home in Cambridge, U.K., spokesman for Hawking’s family tells Bloomberg in emailed statement #tictocnews pic.twitter.com/Z8yUk6nfWp— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 14 марта 2018 г.
«Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет. Его мужество и настойчивость, а так же блестящий ум и юмор вдохновляли людей по всему миру» - говорится в заявлении.
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