В Алматы перекроют проспект Аль-Фараби из-за весеннего забега

17 марта, в Алматы будет перекрыт проспект Аль-Фараби на время проведения второго Весеннего забега в рамках Алматы Марафона, движение автомобилей будет ограничено с северной части проспекта от ул.Козыбаева до ул.Мустафина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт фонда.

Движение будет частично перекрыто с 6.30 до 12.00 часов, проезд на автотранспорте в местах прохождения дистанций марафона будет временно невозможен.

«В этом году на Второй Весенний забег зарегистрировано около 1000 участников. Это финальная подготовка к ежегодному спортивному мероприятию Алматы Марафон. В связи с проведением Весеннего забега, частично будет перекрыт проспект Аль-Фараби. Мы, как организаторы мероприятия просим горожан и гостей города принять это во внимание при планировании своего дня», - предупредила директор Алматы Марафона Салтанат Казыбаева.

Отмечается, что движение будет полностью восстановлено после истечения расчетного времени соревнований – в 12.00 часов.