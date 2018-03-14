Театр «Астана Опера» приглашает встретить Наурыз вместе

В концерте примут участие блистательные инструменталисты - Балжан Сапарова (флейта), Кенжегуль Мусаева (кобыз), Курванжан Ахатов (виолончель) и ансамбль скрипачей.

В весенний праздник равноденствия - Наурыз - 23 марта на сцене Камерного зала «Астана Опера» состоится грандиозный концерт «Қош келдің, Наурыз!». Особая атмосфера долгожданного дня обновления, торжества любви и дружбы царит в эти дни в столичном театре.

В программу вечера включили казахские национальные песни, арии из опер «Абай» А. Жубанова, Л. Хамиди, «Биржан-Сара» М. Тулебаева, «Кыз Жибек» Е. Брусиловского, романсы, а также артисты представят сочинения казахстанских композиторов С. Мухамеджанова, Ш. Калдаякова, Н. Тлендиева и многих других. В концерте прозвучит редко исполняемое произведение Г. Жубановой «Көктем вальсі», кроме того праздничную программу украсит яркий номер, подготовленный юными артистами детской студии «Астана Опера». Руководитель детского хора – Алтынганым Ахметова.

Свое творчество в этот музыкальный вечер будут дарить замечательные солисты оперной труппы – Заслуженные деятели Казахстана Бибигуль Жанузак, Жамиля Джаркимбаева, лауреаты международных конкурсов Меир Байнеш, Татьяна Вицинская, Болат Есимханов, Малика Минизини, Назым Сагинтай, Заслуженная артистка Казахстана Галия Байгазинова, а также известные вокалисты - Абзалбек Максим, Ержан Саипов, Казбек Досмухамбетов, Азат Малик, Алмат Избамбетов, Акылбек Табынбаев, Руслан Совет и многие другие.

В концерте примут участие блистательные инструменталисты - Балжан Сапарова (флейта), Кенжегуль Мусаева (кобыз), Курванжан Ахатов (виолончель) и ансамбль скрипачей.

"Ожидается, что сцена Камерного зала преобразится в юрту, а каждый выступающий артист будет гостем, пришедшим посвятить свое произведение светлому празднику Наурыз. В начале вечера мы встретим весну, затем парад теноров представит песню Н. Тлендиева «Жан Сәуле», народную песню «Дудар-ай». Мы подготовили айтыс - вокальное соревнование на лучшее исполнение между артистами. Все народы нашего многонационального государства отмечают Наурыз, поэтому было решено включить в программу концерта различные шедевры вокального и инструментального искусства, в которых отражена тема любви и пробуждения весны", - рассказала лауреат международных конкурсов исполнительница партии фортепиано Раушан Бескембирова.

Артисты поздравили всех казахстанцев с наступающим праздником и отметили, что народ Казахстана ждет Наурыз, как символ тепла и обновления.

"С приходом этого замечательного праздника в душе тает лед, хочется любить и творить, глубже дышать. Самое главное, чтобы мы все были здоровы и счастливы", - поделилась солистка Малика Минизини.

Напомним, что в Казахстане с 2001 года Наурыз стал государственным праздником, а с 2009 года он празднуется три дня - с 21 по 23 марта.

Начало концерта в 18.00.

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