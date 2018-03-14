Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан взял под контроль ситуацию, связанную с изнасилованием семилетнего мальчика в Южно-Казахстанской области

Широкий общественный резонанс вызвало сообщение в СМИ в связи с имевшими место в августе 2017 года действиями сексуального характера в отношении первоклассника учениками старших классов школы-гимназии им. Ж. Баласагуна в селе Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

Омбудсмен РК выразил обеспокоенность длительным характером расследования данного дела, что служит основанием для различного его интерпретирования и непринятия своевременных мер реагирования по восстановлению прав несовершеннолетнего.

Важным представляется также вопрос оказания пострадавшему ребенку необходимой помощи из-за нарушения его физического и психоэмоционального состояния.

В связи с вышеизложенным ситуация взята Омбудсменом РК под контроль. Соответствующие официальные запросы направлены в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел и Комитет по охране прав детей МОН РК для принятия всесторонних мер реагирования.