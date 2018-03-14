Мужчина сливал нечистоты в центре Астаны

Он был привлечен к административной ответственности.

Сотрудниками природоохранной полиции Местной полицейской службы ДВД Астаны ежедневно проводятся мероприятия по недопущению образования стихийных свалок мусора, слива нечистот, бетона и хозфекальных вод, а также выгруз снега в неустановленные места, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МПС города.

Так, сотрудниками МПС УВД района "Есиль" города Астаны был задержан водитель автомашины "ГАЗ-330700". 31-летний мужчина допустил слив хозфекальных вод в неустановленном месте, по улице Кунаева, за ТРЦ "Хан Шатыр".

"Мужчина был привлечен к административной ответственности по статье 505 КоАП РК, с наложением административного взыскания в размере 10 МРП (24 050 тенге)", - говорится в сообщении.

В целом с начала 2018 года за выгруз мусора, снега, слив нечистот и хозфекальных вод в неустановленных местах, были привлечены к ответственности 82 водителя на общую сумму около 2 млн 400 тысяч тенге.

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