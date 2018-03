Стивен Хокинг: История великого физика планеты

На 77-м году жизни скончался известный ученый-физик и популяризатор науки Стивен Хокинг.

Несмотря на тяжёлую болезнь ученого (боковой амиотрофический склероз), он вёл активную жизнь и сумел достичь невероятных успехов в научной деятельности, которые помогают и будут еще долго помогать человечеству.

«Мы глубоко опечалены тем, что на любимый отец скончался сегодня, — приводит издание слова детей Хокинга — Люси, Роберта и Тима. — Он был великим ученым и экстраординарным человеком, работы и наследие которого буду жить долгие годы».

Хокинг — один из основоположников квантовой космологии, изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, сделал много открытий в теории черных дыр. В 1998 году он издал научно-популярную книгу «Короткая история времени», в которой рассказывается о появлении Вселенной, природе пространства и времени, черных дырах и теории суперструн.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1962 году окончил Оксфордский университет со степенью бакалавра по математике и физике, а спустя четыре года, когда ему было 24 года, получил степень доктора философии в колледже Тринити-холл Кембриджского университета.

В 1963 году у него было диагностировано неизлечимое заболевание — боковой амиотрофический склероз (БАС).

После диагностики заболевания в 1963 году врачи считали, что жить ему осталось лишь два с половиной года, однако болезнь прогрессировала не так быстро, и пользоваться коляской он начал только в конце 1960-х годов. В 1985 году Стивен Хокинг тяжело заболел, у него было воспаление лёгких. После серии операций ему была проведена трахеостомия, и Хокинг утратил способность говорить. Друзья подарили ему синтезатор речи, который был установлен на его кресле-коляске. Некоторую подвижность сохранял лишь указательный палец на правой руке Хокинга. Впоследствии подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой закреплён датчик. С его помощью физик управлял компьютером, позволяющим ему общаться с окружающими.

Несмотря на тяжёлую болезнь, он вёл активную жизнь. В 2007 году он совершил полёт в невесомости на специальном самолёте, а на 2009 год был запланирован полёт в космос, который не состоялся. Сам про себя Хокинг говорил, что, будучи профессором математики, он никогда не получал никакого математического образования со времён средней школы. В первый год своего преподавания в Оксфорде Хокинг читал учебник, опережая собственных студентов на две недели.

В 1965 году Хокинг стал заниматься научной деятельностью, в 1970-х работал в Институте теоретической астрономии и Институте астрономии, преподавал теорию гравитации.

В 1965 году женился на Джейн Уайлд, позднее у них родились сын Роберт (р. 1967), дочь Люси (р. 1970) и сын Тимоти (р. 1979). Отношения Стивена с Джейн постепенно ухудшались, и в 1990 году они стали жить раздельно. После развода с Джейн в 1995 году Хокинг женился на своей сиделке, Элайн Мэйсон, с которой прожил 11 лет. В октябре 2006 года они также развелись.

В 1979 году он был удостоен одной из самых престижных академических должностей — Лукасовского профессора в Кембриджском университете.

Награды

Медаль Эддингтона (1975)[42]

Золотая медаль Пия XI (1975)

Медаль Хьюза (1976)

Премия Дэнни Хайнемана в области математической физики (1976)

Медаль Максвелла (англ. Maxwell Medal and Prize) (1976)

Доктор Honoris causa Оксфордского университета (1978)

Премия Эйнштейна (1978)

Медаль Альберта Эйнштейна (1979)

Медаль Франклина (1981)

Командор Ордена Британской империи (CBE, 1982)

Золотая медаль Королевского астрономического общества (1985)

Медаль Дирака (1987)

Премия Вольфа по физике (1988)

Орден Кавалеров Почёта (1989)

Премия принца Астурийского (1989)

Золотая медаль Высшего совета по научным исследованиям (1989)

Шрёдингеровская лекция (Имперский колледж Лондона) (1989)

Honoris causa Гарвардского университета (1990)

Премия Марселя Гроссмана (1991)

Премия Эндрю Геманта (1998)

Премия Нейлора (англ. Naylor Prize and Lectureship) (1999)[43]

Медаль Альберта (Королевское общество искусств) (1999)

Премия Юлия Эдгара Лилиенфельда (1999)

Премия Майкельсона — Морли (англ. Michelson-Morley Award) (2003)

Медаль Оскара Клейна (2003)

Медаль в честь двухсотлетия Джеймса Смитсона (англ. The James Smithson Bicentennial Medal) (2005)[44]

Медаль Копли (2006)

Премия Фонсеки (англ. Fonseca Prize) (2008)

Президентская медаль Свободы (2009)

Медаль Роберта Хайнлайна (фр. Robert A. Heinlein Memorial Award) (2012)

Премия по фундаментальной физике (2013)

Медаль Бодли (англ. Bodley Medal) (2015)

BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards (2015)

Хокинг является членом Лондонского королевского общества (1974, стал одним из самых юных членов общества), Папской академии наук (1986), Национальной академии наук США (1992).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!