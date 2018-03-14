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На Наурыз в Алматы пройдет около 150 мероприятий (полный список)

Концертные площадки будут установлены во всех районах города.

Фото : bnews.kz14 марта 2018, 10:44

В Алматы празднование «Наурыз-2018» будет проходить в течение месяца: с 15 марта по 25 апреля, в ходе которого будет проведено 148 мероприятий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Основные концертные площадки будут установлены во всех районах города с 23 по 25 марта: на улицах Жибек жолы и ул. Панфилова, на площади «Астана», главная площадка комплекса «Almaty Arena», бульвар перед ALMATY ART CENTER, площадь перед «Атлетической деревней», центральный парк культуры и отдыха, Казгосцирк, площади перед зданием акимата Алатауского, Ауэзовского, Наурызбайского района, ТРЦ «Мега Алматы» Бостандыкский район, Парк «Гульдер» в Жетысуском районе, ТРЦ «Mart» в Турксибском районе и других площадках.

В ходе празднования будут проведены спортивные, культурно-массовые мероприятия, молодежные акции, выставки и концерты.

Полный список мероприятий можно посмотреть здесь.

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