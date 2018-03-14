Казахстан отказался от борьбы за проведение зимней Олимпиады-2026

В числе возможных хозяев ОИ-2016 называются Калгари (Канада), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).

Национальный олимпийский комитет Казахстана отказался от идеи подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года, передает Sport24.

«Казахстан не планирует участвовать в борьбе за право провести Олимпиаду-2026. Вместо этого мы будем рассматривать возможность принять следующие Игры», — сообщил вице-президент НОК Казахстана Андрей Крюков, слова которого приводит InsidetheGames.

Ранее Алматы подавала заявку на проведение ОИ-2022. По итогам голосования среди членов МОК право проведения Игр-2022 с перевесом в четыре голоса получил Пекин.

В числе возможных хозяев ОИ-2016 называются Калгари (Канада), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).