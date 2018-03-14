Освободившимся по УДО запретят употреблять спиртные напитки

Срок, в течение которого может быть установлен адмнадзор в отношении ранее судимых лиц, увеличится с 3-х лет до погашения судимости.

Соответствующие поправки в первом чтении одобрены депутатами Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании палаты, передает корреспондент Zakon.kz.

«Цель законопроекта - дальнейшая реализация 30 шага Плана нации по созданию местной полицейской службы (МПС)», - сказал заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, представляя проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел».

Он отметил, что говоря о результатах деятельности МПС, можно сказать, что институт состоялся.

«По итогам прошлого года общее число зарегистрированных уголовных правонарушений сократилось на 12%. При поддержке акимов регионов значительно укреплена ее материально-техническая оснащенность. Практически все подразделения местной полиции имеют собственные здания, построено 63 участковых пунктов полиции, в том числе 50 совмещенных с жильем. Проведен капитальный ремонт более 400 участковых пунктов. Приобретена оргтехника, автотранспорт и видеорегистрации. Улучшилось состояние дорожной безопасности, меньше зарегистрировано ДТП до 5% пострадавших и погибших до 12%», - сказал замглавы ведомства.

В то же время, по его словам, разделение местной полиции и департаментов внутренних дел «создало предпосылки к размыванию» основных принципов правоохранительной службы.

«Такое положение дел подтверждается и по результатам проверок регионов. Также это подтверждено, в том числе со стороны Администрации Президента, особенно в Южно-Казахстанской и Жамбылской областях. Мировой опыт показывает, что управление основными силами правопорядка требует жесткой подчиненности, особенно в условиях локализации кризисных ситуаций», - констатировал Е. Тургумбаев.

В связи с этим МВД разработан законопроект, предусматривающий создание департаментов полиции на базе департаментов внутренних дел.

«Также объединение департаментов полиции и местной полицейской службы с подчинением МВД. Будут сохранены принципы единоначалия и вертикали подчиненности, а также устранены имеющиеся негативные факторы. Предусматривается наделение акимов областного уровня правом ставить перед органами полиции задачи по обеспечению правопорядка, а также назначать и освобождать начальников департаментов полиции по представлению МВД», - перечислил вице-министр.

На его взгляд, это позволит усилить роль и ответственность акимов на местах в вопросах профилактики правонарушений.

«При этом руководители департамента полиции не реже одного раза в год будут обязаны отчитываться перед акимом и населением. Кроме того, устанавливаются дополнительные формы и методы профилактики рецидивных правонарушений и совершаемых в состоянии опьянения. В частности, вводится полный запрет на употребление алкогольных напитков лицам, освобожденным из мест лишения свободы условно досрочно. Срок, в течение которого может быть установлен адмнадзор в отношении ранее судимых лиц, увеличится с 3-х лет до погашения судимости. Вводятся правовые основания для содержания административно задержанных лиц в связи с увеличением срока задержания с 3-х до 24-х часов. Закрепляются их права и обязанности, а также условия содержания», - заключил Е. Тургумбаев.

Ксения Давыдова, Астана

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