В поддержку института семьи

Линара Сактаганова

Проблема разводов является сегодня одной из серьезных социальных проблем, чему способствуют различные процессы, происходящие в институте семьи. С одной стороны, происходит переход от патриархальной модели семьи к более современной светской семье, основанной на принципах равенства и партнерства между мужчиной и женщиной, с другой - теряются основы традиционной семьи.

О мерах по уменьшению числа разводов и укреплению института семьи шла речь в ходе «круглого стола», организованного судом г. Астаны в свете реализации программных установок Главы государства, озвученных в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

В работе заседания приняли участие депутат Мажилиса Парламента РК Загипа Балиева, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике РК Раушан Сарсембаева, председатель городского суда Тлектес Барпибаев, вице-ректор Академии правосудия при Верховном Суде РК Назиля Раззак, судьи суда г. Астаны и районных судов, а также психологи и медиаторы.

Особое внимание участники акцентировали на роли женщин в обществе и семье, в том числе в воспитании детей. Открывая работу «круглого стола», председатель суда г. Астаны подчеркнул значимость повышения института семьи и сохранения семейных ценностей в сознании граждан в свете реализации программной статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».

Обеспокоенность представителей судебной системы вызывает ежегодный рост количества разводов.

- По данным отдела ЗАГС г. Астаны, в 2017 году в столице зарегистрировано 11 756 семей, из них 526 - с иностранными гражданами. Расторгнуто 4 007 браков, из них по решениям судов - 3325, т.е. в связи с тем, что в этих семьях есть маленькие дети, развод рассматривался в суде. В 2017 году 4132 заявления в суды г. Астаны на расторжение брака подано женами, а 763 - мужьями. То есть в большинстве случаев инициаторами развода являются женщины. Такое положение не только в Астане, но и во всем Казахстане, - констатировал Тлектес Барпибаев.

Согласно исковым заявлениям, рассмотренным в судах Астаны, женщины указали на следующие причины расторжения брака: отсутствие взаимопонимания с супругом, нехватка денежных средств, несходство характеров, злоупотребление спиртными напитками, игромания, наркомания, уход в другую семью, рукоприкладство со стороны супруга. Мужчины в большинстве отмечают об отсутствии взаимопонимания с супругой, несходство характеров либо создание новой семьи.

В этом контексте председатель суда г. Астаны призвал судей к применению эффективных процессуальных и материальных норм, ориентированных прежде всего на примирение супругов.

- Нашей задачей должно быть не расторжение брака между супругами, а их примирение. Ребенок, выросший в полной семье и получивший воспитание и отца, и матери, безусловно, станет завтра полноценным членом общества, патриотом своей страны. Какое должно быть решение данной проблемы, какие мероприятия нужно проводить в обществе для уменьшения количества разводов? Давайте попробуем поискать ответы на наболевшие вопросы, о том, какую работу надо проводить со сторонами, обратившимися в суд с исковым заявлением о расторжении брака, - подчеркнул Т. Барпибаев.

Он также поставил вопрос о возможности рассмотрения судами заявлений супругов с помощью психолога.

Депутат Мажилиса Парламента Загипа Балиева, раскрывая тему воспитания детей, отметила важную роль благоприятной семейной атмосферы. Депутат проинформировала о мерах, принимаемых в защиту интересов ребенка. В частности, по ее словам, депутатским корпусом разрабатываются три законопроекта, предусматривающих изменения в законодательстве по судебно-правовой реформе в отношении детей, а также в сфере предпринимательства и окружающей среды.

- Ребенок не должен приводиться в суды, в органы внутренних дел, в прокуратуру, - считает Загипа Балиева.

Ожидаемыми результатами изменений, которые коснутся правоохранительной и судебной системы в отношении детей, по ее словам, станет ликвидация спецшкол и создание центров для перевоспитания детей. Одной из немаловажных задач является также повышение качества подготовки психологов.

В продолжение темы психоэмоциональной защиты детей от семейных разногласий профессиональный медиатор Жанна Инкарбекова отметила необходимость развивать семейную медиацию в качестве обязательного этапа в разрешении споров, вытекающих из семейных правоотношений. По ее словам, решающую роль играют мирные договоренности по всем вопросам: каким запомнится ребенку процесс развода - как война или цивилизованная процедура.

- Было бы эффективно, на мой взгляд, направлять стороны по семейному спору к медиатору для проведения информационной сессии. При этом медиатору по семейным спорам рекомендуется уделять особое внимание интересам ребенка и напоминать родителям об их основной обязанности - заботиться о благополучии общих детей, - считает Ж. Инкарбекова.

Судья Сарыаркинского районного суда г. Астаны Актоты Абдыкулова рассказала о показателях судопроизводства по расторжению браков. По ее данным, в Сарыаркинском районном суде показатель дел названной категории снизился до десяти процентов от количества всех рассмотренных дел.

В 2015 году данный показатель составлял 15 процентов, из которых 80 процентов исков подано женщинами. Ежегодный показатель сохраненных браков по результатам рассмотрения дел нашим судом достигает 30 процентов.

- С принятием нового Гражданского процессуального кодекса РК, Закона РК «О медиации» у суда расширены возможности сохранить семью путем проведения судебной медиации, по результатам которой утверждается медиативное соглашение, производство по делу прекращается, сумма уплаченной государственной пошлины возвращается истцу. В 2017 году нашим судом утверждены медиативные соглашения по 173 делам, мировые соглашения по 23 делам, - проинформировала Актоты Абдыкулова.

В целом она подчеркнула, что решение о расторжении брака принимается судом только по результатам соблюдения всех процедур и установления невозможности дальнейшего сохранения семьи, настаивании супругов на прекращении брачных отношений.

Однако и это не конечный шаг суда для сохранения семьи. Одной из распространенных мер, применяемых судами, является мера, предусмотренная Нормативным постановлением Верховного Суда РК от 28 апреля 2000 года № 5 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака (супружества)».

В соответствии с п. 23 указанного Нормативного постановления, в случае примирения супругов после вынесения решения о расторжении брака (супружества), суд при наличии их письменного заявления об этом вправе прекратить своим определением исполнение решения до истечения срока вступления решения в законную силу, а в отдельных случаях и до направления копии решения в регистрирующий орган для совершения регистрации расторжения брака.

Как подчеркнула А. Абдыкулова, указанные положения Нормативного постановления разъясняются судом при вынесении решения суда о расторжении брака, чтобы супруги могли реализовать право на сохранение брачных отношений и после вынесения решения суда.

По итогам заседания участники выработали ряд рекомендаций по вопросам сохранения семьи, в которых особый акцент сделан на принципах досудебного урегулирования спора при бракоразводных процессах путем применения процедуры медиации и необходимости помощи психолога в разрешении кризисной ситуации.

Во второй сессии встречи участники мероприятия посетили музейно-мемориальный комплекс «Алжир» и возложили цветы к мемориалу.