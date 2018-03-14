По делу о насилии над первоклассником в ЮКО проведут ряд экспертиз

Ребёнок и бабушка не обращались в сельскую больницу с жалобами.

По делу о насилии над семилетним ребенком в ЮКО проведут ряд экспертиз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ДВД ЮКО, первая экспертиза не подтвердила факт изнасилования. «Первая экспертиза не выявила факт изнасилования. Возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз», - сообщили в пресс-службе ДВД.

Вместе с тем к делу подключились общественные организации, независимые эксперты и волонтёры. Среди них ОО «национальный родительский совет АТА-АНА», Союз психологов Казахстана и ОФ «Добровольное Общество Милосердие». Директор фонда Аружан Саин на своей странице в Instagram призвала помочь экспертов и правозащитников с выяснением дополнительной информации. Как сообщила Аружан Саин, информация по этому делу противоречивая, поэтому согласно рекомендациям правозащитников, ряд НПО вместе с психологами обеспечат независимое психологическое исследование эмоционального состояния ребёнка. «Дом Милосердие координирует медицинскую часть и взаимодействие с госорганами. Мы поставили в известность МОН РК в лице руководителя Комитета по охране прав детей Оршубекова Нурбека. Приглашаем НПО, правозащитников, юристов и общественных деятелей к сотрудничеству», - написала Аружан Саин.

Как сообщалось, ранее в СМИ появилась информация о том, что первоклассника школы №73 в селе Абай Сарыагашского района неоднократно избивали и насиловали двое старшеклассников школы №74. Данную информацию прокомментировали в районном отделе образования.

«Мы собрали комиссию и проверили эту информацию на основании жалоб бабушки мальчика. Пока мы не можем подтвердить факт насилия. Была проведена медицинская экспертиза, мы ожидаем ее результаты. Ребёнок ходит в школу, его физическое и психологическое состояние в норме», - сообщили в ведомстве. Своё расследование проведёт и областное управление здравоохранения.

По данным пресс-службы управления, ребёнок и бабушка не обращались в сельскую больницу с жалобами, однако не исключается, что они могли обратиться в частную клинику. «В сельскую больницу по факту изнасилования они не обращались. Сейчас сами начнём проверку», - сообщили в пресс-службе облздрава.

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Аскар Шакиров взял под контроль ситуацию, связанную с данным делом.

«Омбудсмен РК выразил обеспокоенность длительным характером расследования данного дела, что служит основанием для различного его интерпретирования и непринятия своевременных мер реагирования по восстановлению прав несовершеннолетнего, - отмечается в сообщении. - Ситуация взята омбудсменом РК под контроль».

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