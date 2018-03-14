Казахстан и Россия подписали меморандум в области туризма

Меморандум о сотрудничестве между национальной компанией Kazakh Tourism и российским федеральным агентством Ростуризм был подписан на 25-й Московской международной туристической выставке MITT, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Посольства РК в РФ.

Со стороны Казахстана соглашение подписал заместитель председателя правления Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов, со стороны России - руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Меморандум направлен на взаимовыгодное сотрудничество в области развития туризма двух стран, в частности, затрагивает вопросы совместного продвижения трансграничных туров между Казахстаном и Россией и участия в инвестпроектах.

Как заявила представитель Kazakh Tourism, подписанный документ позволит странам сделать «перезагрузку» в туристических отношениях.

Также достигнута договоренность о взаимодействии по вопросам проведения Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске в 2018 году. Напомним, что о проведении следующего форума именно на тему туризма было объявлено главами государств в прошлом году в Челябинске.