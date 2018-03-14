Избитую в Астане девочку могут передать родственникам

У девочки нет отца, а мать осуждена на 6 лет.

Уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева созвала срочное совещание с участием правоохранительных структур, управления образования Астаны и Комитета по охране прав детей МОН РК, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию комитета.

На совещании был обсужден вопрос передачи избитой в Астане девочки родственникам. Как оказалось, у нее нет отца, а мать осуждена на 6 лет.

"Уполномоченный по правам ребенка оказывает содействие матери ребенка в подаче апелляции на применение отсрочки. Также подготовлено письмо в судебные органы. С органами опеки и попечительства Астаны рассматривается возможность передать ребенка в семью родственникам. ДВД столицы взял этот вопрос на особый контроль и будет информировать Уполномоченного по правам ребенка о ходе следствия", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 марта в детскую городскую больницу №2 Астаны была доставлена пятилетняя девочка с травмами головы и тела. Ребенка с жалобами на общемозговую симптоматику сопровождал ее дядя. При осмотре специалистами больницы у девочки выявлена острая субдуральная гематома головного мозга, после чего ребенок госпитализирован в отделение нейрохирургии, где ей была проведена операция.

Полиция Астаны начала расследование по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему.

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