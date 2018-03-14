Будут изменены условия распределения грантов обладателям знака «Алтын белгі»

В Казахстане поменяются условия распределения грантов обладателям знака «Алтын белгі». Об этом сообщили входе заседании рабочей группы по проекту законодательных поправок по вопросам архивного дела в Мажилисе Парламенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инициатива исходит от Министерства образования и науки РК.

Как пояснил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, обладатели знака «Алтын белгi» теперь будут иметь преимущество только при равенстве баллов с другими претендентами в ходе сдачи ЕНТ.

«Эту поправку депутаты поддержали, она говорит о том, что теперь гранты будут присуждаться при равенстве баллов по ЕНТ обладателям «Алтын белгi», - сказал Ерлан Сагадиев.

Министр добавил, что в прошлом году в Астану приехало достаточно большое количество родителей выпускников, которые просили именно внести ясность в этот вопрос.

«К примеру, были такие вопросы: почему, если у меня 130 баллов и я не прохожу, а у него 120 баллов - он проходит. Как раз эта поправка нам и мешала распределять гранты только по баллам», - пояснил Ерлан Сагадиев.

В свою очередь вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что с точки зрения социальной справедливости и прозрачности присуждения грантов этот шаг является очень важным и обоснованным.

«Равенство баллов - это когда несколько абитуриентов претендуют на определенную специальность и гранты. У нас очень много таких случаев, когда одинаковое количество баллов. Раньше обладатели «Алтын белгі», сколько бы не получили баллов, в любом случае получали образовательный грант. Теперь мы предлагаем, чтобы это преимущество было только тогда, когда у обладателя «Алтын белгі» одинаковое количество баллов при конкурсе», - добавил Асхат Аймагамбетов.