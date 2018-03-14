В Японии нашли крупнейший в истории страны клад
Археологи считают, что захоронение было сделано после XV века в целях сбережения имущества в неспокойное время.
Фото : Saitama Cultural Deposits Research Corporation14 марта 2018, 11:35
Крупнейший в Японии денежный клад обнаружен в префектуре Сайтама, находка выставлена в хранилище культурных ценностей префектуры в городе Кумагая, передает РИА Новости.
"Это крупнейшая в Японии находка монет в глиняном кувшине. Также крупнейшей она является и по числу обнаруженных монет", — говорится в сообщении музея.
Клад был обнаружен на раскопках времен средневековой Эпохи воюющих царств (вторая половина XV – XVI века) в городе Хасуда. В почти не пострадавшем кувшине, высота которого составила 70 сантиметров, найдены 260 тысяч медных монет. При захоронении они, вероятно, были связаны веревкой, пропущенной через характерную дырку в середине каждой монеты.
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