Приватизировать жилье, не увольняясь, разрешат сотрудникам внутренних органов

Сейчас очень важно, чтобы правительство дало положительно заключение на эти поправки - Н. Нигматулин.

При обсуждении в первом чтении проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел» на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК речь зашла о правах сотрудников внутренних дел на приватизацию служебного жилья, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе рассмотрения поправок у депутата Альберта Рау возник вопрос по поводу нормы, согласно которой при выслуге в 20 лет сотрудник полиции может приватизировать служебное жилье, но только в случае его увольнения.

«Соответственно, получается, как будто законопроект его стимулирует при достижении этого стажа увольняться, что бы приватизировать квартиру. Хотелось бы уточнить вашу позицию, позицию министерства финансов по этому вопросу, чтобы эту норму, связанную с необходимостью увольняться из органов внутренних дел, убрать», - сказал он, обращаясь к представителям МВД и Минфина.

На этот счет вице-министр МВД Ерлан Тургумбаев признал, что для них это «на самом деле проблемная статья».

«Она была принята еще давно. На сегодня стаж и возраст сотрудников полиции помолодел. Раньше в органы приходили до 30 лет, потом 20 лет выслуги – это получалось 50 лет. После выхода в 50 лет на пенсию он имел право на приватизацию служебного жилья. На сегодняшний день сотрудники полиции приходят в органы в 22 года. Через 20 лет ему ровно 42 года, и теперь, чтобы приватизировать квартиру, он вынужден уйти на пенсию и только после этого он получает право на проживание в этом служебном жилье», - отметил он.

«Фактически в 42 года это нормальный специалист - это подполковник, начальник подразделения, который необходим. То есть, тем самым, мы этим законом подталкиваем его, чтобы он ушел на пенсию. Теперь мы внесли изменения и дополнения, что после 20 лет выслуги сотрудник полиции имеет право, находясь на службе, приватизировать служебную квартиру», - добавил замглавы ведомства.

По его словам, в случае гибели сотрудника члены его семьи, «когда он уже находится на пенсии, тоже имеют право на приватизацию».

«Этот пробел у нас оставался до сих пор. Если сотрудник вышел на пенсию по истечению 20 лет и умер по каким-то обстоятельствам, то члены семьи не имели права на приватизацию жилья, потому что она передавалась персонально сотруднику. Поэтому две эти нормы в законопроект внесены», - указал он.

В свою очередь вице-министр финансов Татьяна Савельева сообщила, что Минфин поддерживает данное предложение депутатов, поскольку это предотвращает отток квалифицированных кадров и дополнительных расходов из бюджета не предполагает.

«Правильно, эту поправку надо было сделать, а то, как справедливо говорит вице-министр МВД, мы подталкиваем квалифицированные кадры к уходу. Понятны жизненные ситуации - люди хотят жилье получить, но сейчас очень важно, что бы правительство дало положительно заключение на эти поправки», - заключил спикер Мажилиса парламента РК Нурлан Нигматулин.

Ксения Давыдова, Астана

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