Индексация присужденных

судом денежных сумм

Н.И. Мамонтов

Судья Верховного Суда

Казахстана в почетной отставке

Член Высшего Судебного Совета

Казахстана

Абстракции, понятия не могут никогда дать полного знания, но они — необходимый путь ко все более и более полному знанию.

Институт индексации вытекает из обязательственного правоотношения, разрешенного судебным актом.

Под обязательством понимается вытекающее из договора или законодательства отношение, в котором одна сторона обязана совершить определенные действия в пользу другой стороны или воздержаться от нежелательных для нее действий.

В теории права не выработано единого понятия обязательства, но большинство ученых с некоторыми интерпретациями воспринимают обязательство как гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (или несколько лиц) имеет право требовать от другого лица (или нескольких других лиц) совершения определенного действия либо воздержания от совершения какого-либо действия.

В материально-правовых отношениях существуют денежные обязательства должника перед кредитором, вытекающие из договора займа, договора купли-продажи, подряда, предоставления услуг, из кредитного договора, из деликта по возмещению ущерба, причиненного имуществу или здоровью, из упущенной выгоды или неосновательного обогащения, из компенсации морального вреда в денежном выражении в связи с нарушением личных неимущественных прав потерпевшего.

Денежное обязательство должно быть исполнено надлежащему кредитору в предусмотренный законом или договором день, либо в любой момент периода исполнения, либо в день востребования исполнения обязательства. Если срок исполнения обязательства не предусмотрен, оно должно быть исполнено в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если иной срок исполнения не вытекает из закона, условий обязательства, обычаев делового оборота, существа обязательства.

Понятие денежного обязательства не тождественно понятию исполнения денежного обязательства, содержание которого раскрывается в статьях 269, 282 ГК Казахстана. Правоотношением по исполнению денежного обязательства предусмотрено право кредитора требовать от должника надлежащего исполнения обязательства, но одновременно на кредитора возлагается обязанность принять исполнение.

Однако в предусмотренных законом случаях должник будет считаться исполнившим обязательство и в том случае, если кредитор уклонился от принятия исполнения, если кредитор отсутствует в месте исполнения обязательства, недееспособности кредитора или отсутствия определенности того, кто является кредитором.

Денежное обязательство подлежит единовременному исполнению либо путем периодических платежей, предусмотренных договором или законом. В долгосрочных обязательствах может быть предусмотрена индексация платежей на условиях, предусмотренных сторонами договора.

Денежное обязательство по видам может подразделяться на индивидуальное (личное, персональное), солидарное, долевое, регрессное, субсидиарное, встречное, суброгационное, либо вытекающее из договора гарантии.

Отказ от исполнения денежного обязательства в одностороннем порядке не допускается.

Для исполнения денежного обязательства обязательным являются следующие требования: 1) исполнение должно проходить в соответствии с условиями договора или закона; 2) исполнение должно производиться надлежащему кредитору или его представителю; риск исполнения ненадлежащему кредитору возлагается на должника; 3) исполнение должно производиться в тот день или период, который предусмотрен договором или законом; если срок исполнения обязательства не предусмотрен, оно подлежит исполнению в разумный срок либо в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства; 4) обязательство должно быть исполнено в месте жительства (месту нахождения) кредитора; 5) обязательство, которое рассчитано на длительный срок, подлежит исполнению платежами и в предусмотренные договором сроки.

Ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства является основанием для подачи кредитором иска о взыскании с должника суммы долга, о чем суд первой инстанции выносит решение о взыскании с одного или с нескольких ответчиков денежной суммы долга. В резолютивной части решения суд вправе установить порядок и срок исполнения ответчиком (ответчиками) решения суда или обратить его к немедленному исполнению.

Законодатель предусмотрел институт индексации взысканных с должника по решению суда денежных сумм, но не раскрыл его понятие и содержание.

Под индексом понимается цифровой показатель, выражающий в процентах последовательные изменения какого-нибудь экономического явления. В качестве индекса законодатель использует ставку рефинансирования, устанавливаемую Национальным Банком Казахстана.

Под индексацией понимается соотношение платежей по контрактам и обязательствам с индексом цен как средства защиты от инфляции посредством индексационных оговорок.

Индексация «привязывается» к индексу цен выплат, сумма которых изменяется в зависимости от этого индекса; способ сохранения реальной величины денежных требований и доходов в период инфляции.

Индексация применяется как способ возмещения взыскателю понесенных им убытков (пени) в результате инфляции с даты вынесения решения (судебного приказа, определения) и до даты его реального исполнения.

Индексация предусмотрена как правовой механизм увеличения денежных доходов кредиторов (граждан) в связи с ростом потребительских цен.

Индексация начисляется за период неисполнения должником денежного обязательства.

Индексация не преследует цель увеличения сумма денежного обязательства, не исполненного должником с соблюдением срока его исполнения. Взысканная по решению суда сумма денежного обязательства остается неизменной, но эта сумма «восполняется» на размер инфляции. При этом взыскатель не получает никаких дополнительных доходов.

Под доходом же понимаются сумма денег или материальные ценности, полученные лицом в результате осуществления какой-либо деятельности.

Институт индексации присужденных сумм отражен в единственной статье, но его содержание и практика применения могут быть поняты в совокупности с другими нормами материального и процессуального права.

Вопрос об индексации присужденных сумм может возникать только на основании заявления взыскателя (кредитора), в пользу которого вынесен судебный акт о взыскании денежной суммы, отражающей размер не исполненного надлежащим образом денежного обязательства.

Денежное обязательство может возникать как из договора, так и из публично-правового или частно-правового деликта.

При рассмотрении материально-правовых отношений суд выносит судебный акт в форме решения, которым конкретизирует права и обязанности участников таких правоотношений и в резолютивной части решения указывает размер денежной суммы, которая подлежит выплате ответчиком истцу в порядке индексации.

Законодатель указал только такой вид судебного акта как решение суда первой инстанции.

Однако вопрос о рассмотрении размера денежного обязательства должника в материально-правовом отношении может рассматривать суд апелляционной или кассационной (ревизионной) инстанции при рассмотрении соответственно апелляционной жалобы, апелляционного ходатайства прокурора на решение суда первой инстанции или при рассмотрении кассационного (ревизионного) ходатайства стороны, представления Председателя Верховного Суда или надзорного протеста Генерального Прокурора Казахстана на вступившие в законную силу судебные акты местных судов.

Названные судебные инстанции выносят судебные акты в форме постановлений.

Поэтому заявление об индексации присужденных судом первой, судом апелляционной или судом кассационной (ревизионной) инстанций денежных сумм в связи с ненадлежащим исполнением должником денежного обязательства, указанного в постановлении, может подаваться и в суды апелляционной или кассационной инстанций, Такие заявления могут подаваться в названные судебные инстанции только в том случае взысканная местным судом сумма денежного долга была изменена или применена соответственно судом апелляционном или судом кассационной (ревизионной) инстанций.

Заявление о производстве индексации присужденных денежных сумм не относится к категории искового заявления, поскольку в данном случае отсутствует спор, вытекающих из материально-правового отношения, а возникают предусмотренные законом правомочия взыскателя на возмещение инфляционных потерь за период ненадлежащего исполнения должником денежного обязательства.

В этом состоит специфика института индексации взысканных судом сумм, который обеспечивает имущественные интересы взыскателя в случае ненадлежащего исполнения должником денежного обязательства без какого-либо исключения.

Законодатель установил, что подача заявления о производстве индексации не влечет возбуждение гражданского дела или апелляционного либо кассационного производства.

Законодатель установил императивное правило, в соответствии с которым заявление о производстве индексации подается в тот суд, который установил размер денежного обязательства во вступившем в законную силу судебном акте.

Решением суда первой инстанции устанавливается размер не исполненного надлежащим образом денежного обязательства должником, но это решение может быть обжаловано сторонами материально-правового отношения, что свидетельствует об отсутствии окончательного размера (объема) денежного обязательства должника перед кредитором. И только после вступления в законную силу судебного акта устанавливается окончательный размер денежного обязательства.

Подача заявления о производстве индексации присужденных денежных сумм в суды, которые не рассматривали материально-правовое отношение с неисполненным должником надлежащим образом денежным обязательством, законом не предусмотрено. Если указанное правило не соблюдено, что с применением аналогии закона заявление о производстве индексации возвращается взыскателю.

Заявление о проведении индексации взысканных судом денежных сумм не относится к объектам взимания государственной пошлины, поэтому оно не подлежит отплате государственной пошлиной. Данное заявление рассматривается в рамках того дела, при рассмотрении которого судом был вынесен судебный акт о взыскании надлежащим образом не исполненного должником денежного обязательства.

Законодатель не указал содержание заявления взыскателя о производстве индексации взысканных судебным актом в должника денежных сумм, если судебный акт не исполнен.

Однако по аналогии с нормой закона о содержании искового заявления, можно полагать, что в заявлении взыскателя должно быть указано:

1) наименование суда, вынесшего судебный акт о взыскании денежных сумм;

2) наименование соответственно взыскателя и должника (фамилия, имя, отчество, адрес проживания, номер сотовой связи и электронный адрес; полное наименование юридического лица, место его нахождения (государственной регистрации), бизнес-идентификационный номер, номера сотовой связи и электронный адрес);

3) дата вынесения судебного акта о взыскании денежной суммы и размер взысканной денежной суммы;

4) дата возникновения исполнения денежного обязательства, подлежащего исполнению единовременно; даты исполнения денежного обязательства, подлежащего исполнению путем периодических платежей;

5) дата полного исполнения денежного обязательства;

6) ставка рефинансирования, установленная Национальным Банком Казахстана на день полного исполнения денежного обязательства, установленного судебным актом;

7) расчет суммы индексации присужденных денежных сумм.

Следует учитывать, что отсутствие в заявлении расчета суммы индексации присужденных денежных средств не является основанием для возвращения заявления, поскольку такой расчет сделает судья, исходя из обстоятельств ненадлежащего исполнения денежного обязательства и периода его ненадлежащего неисполнения, а также ставки рефинансирования на день полного исполнения денежного обязательства, установленного вступившим в законную силу судебным актом.

Принципиально важным является вопрос о дате, с которой возникает обязанность должника исполнить денежное обязательство.

Верховный Суд Казахстана разъяснил, что индексация взысканных по решению суда денежных сумм должна производиться с момента вступления решения суда в законную силу и до его исполнения.

Представляется, что данным разъяснением допущено смешение таких правовых институтов как начало срока исполнения денежного обязательства и срока вступления судебного акта в законную силу.

Денежное обязательство возникает из различных гражданско-правовых оснований: оно может непосредственно вытекать из договора или закона, например, выплачивать денежное содержание (первоначальные денежные обязательства) либо служить санкцией за неисполнение обязательства и, например, следовать из замены предмета обязательства уплатой денег (вторичные денежные обязательства).

Понятие «денежное обязательство» представляет собой самостоятельную правовую категорию, акцент при уяснении которой должен смещаться с понятия «обязательство» (которое здесь использовано в качестве обобщающего названия обязательств и гражданско-правовых обязанностей) в сторону его характеристики как «денежного». Именно «денежность» является определяющей для этой правовой категории, охватывающей и 1) обязательственные правоотношения в целом (например, отношения займа), и 2) отдельные обязательства в обязательственном правоотношении (например, обязательство по оплате товара в обязательственных отношениях по купле-продаже), и 3) обязанности, не являющиеся обязательствами (например, обязанность по уплате пени), общим для которых является их нацеленность на платеж; (уплату денег).

Содержание денежного обязательства по смыслу гражданского права составляют: 1) право одного лица (кредитора) требовать уплаты денежной суммы; 2) соответствующая ему обязанность другого лица (должника) уплатить эту сумму. Определяющим признаком денежного обязательства является «обязанность уплатить деньги: деньги используются в обязательстве в качестве средства погашения денежного долга, восстановления эквивалентности обмена, компенсации продавцу стоимости переданного им товара (в широком экономическом смысле этого понятия) либо компенсации понесенных им имущественных потерь».

Поэтому денежное обязательство возникает не в связи со вступлением в законную силу судебного акта о взыскании с должника в пользу кредитора конкретной суммы денег в счет погашения денежного долга, а с той даты, наступление которой порождает обязанность должника исполнить денежное обязательство.

Погашение денежного долга является существенным признаком исполнения денежного обязательства.

Срок исполнения денежного обязательства, то есть обязательства должника по погашению денежного долга перед кредитором устанавливается:

- указанной в договоре календарной датой;

- востребованием кредитором исполнения должником денежного обязательства, когда дата его исполнения не предусмотрена договором;

- датой вступления в законную силу судебного акта, которым конкретизирован размер денежного обязательства причинителя вреда в деликтном обязательстве;

- предусмотренной законом датой в публично-правовых отношениях.

Основанное на договоре денежное обязательство должно исполняться в тот день, который предусмотрен в качестве дня исполнения.

Если срок исполнения денежного обязательства не установлен договором или этот срок определен моментом востребования, оно подлежит исполнению в разумный срок, но не позднее семидневного срока со дня предъявления кредитором требования об исполнении.

Если денежное обязательство подлежит исполнению путем периодических платежей, то оно будет считаться не исполненным надлежащим образом в результате нарушения даты платежа (заработная плата, алименты, платежи по возмещению вреда здоровью или содержанию иждивенцев).

Если денежное обязательство подлежит исполнению в рассрочку или его исполнение отсрочено, то днем нарушения исполнения денежного обязательства будет считаться день, следующий за днем отсрочки или рассрочки денежного обязательства.

Солидарное денежное обязательство будет считаться не исполненным надлежащим образом, если никто из солидарных должников персонально или солидарно не произвел денежный платеж в срок, установленный договором сторон.

Субсидиарное денежное обязательство будет считаться не исполненным надлежащим образом, если основной должник либо субсидиарный должник не исполнили соответственно основное или дополнительное денежное обязательство.

Безусловный интерес в плане возникновения денежного обязательства и даты его исполнения представляет трансформация неденежного обязательства (реституционный иск) в денежное обязательство, выражающееся в выплате денежного эквивалента стоимости утраченного или поврежденного имущества (убытков). Фактически происходит новация обязательства, поскольку происходит изменение предмета исполнения. Указанная новация допускается на основании соглашения сторон, а срок исполнения денежного обязательства будет исчисляться с даты, установленной сторонами договора. Если же новация происходит в суде, то срок исполнения денежного обязательства для должника будет исчисляться с даты вынесения решения.

Представляется, что неденежное обязательство может трансформироваться в денежное путем заключения сторонами мирового, медиативного или партисипативного соглашений, в которых будут предусматривать денежный эквивалент истребуемого от должника имущества с указанием его цены. В этом случае суд вправе вынести определение об утверждении названных соглашений сторон и прекратить производство по делу. Срок исполнения денежного обязательства будет исчисляться со дня вынесения судом определения об утверждении заключенного сторонами соглашения. Вывод о начале срока исполнения денежного обязательства со дня утверждения судом каждого вида соглашения сторон основан на том, что размер денежного обязательства согласован сторонами, а утвержденные судом соглашения подлежат исполнению должником добровольно.

Срок исполнения денежного обязательства страховщиком по выплате выгодоприобретателю страховой выплаты в предусмотренных законом размерах наступает не позднее пятнадцати рабочих дней после получения включаемых в пакет документов.

Начало срока исполнения денежного обязательства по компенсации морального вреда (физических или нравственных страданий), причиненного непосредственно потерпевшему правонарушением, будет исчисляться со дня признания причинителем морального вреда размера компенсации в добровольном порядке или со дня вынесения судом решения о взыскании компенсации морального вреда в установленном размере.

Начало срока исполнения денежного обязательства по бесспорным требованиям, категории которых предусмотрены ст. 135 ГПК Казахстана, будут исчисляться не с даты вынесения судебного приказа, а с даты, когда соответствующее денежное обязательство не исполнено.

Например, начало срока исполнения денежного обязательства, предусмотренного нотариально удостоверенным договором или гражданской сделкой в письменной форме, будет исчисляться с даты, предусмотренной сторонами договора.

Начало срока исполнения денежного обязательства по содержанию несовершеннолетних детей, предусмотренного родителями в соглашении об уплате алиментов, будет исчисляться с даты, установленной родителями. Если такое соглашение не заключено, то начало срока исполнения денежного обязательства по содержанию несовершеннолетних детей будет исчисляться с той даты, с которой родитель уклоняется от предоставления такого содержания. Однако при подаче заявления о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей начало срока ненадлежащего исполнения денежного обязательства будет исчисляться с даты вынесения судебного приказа. Требование о взыскании алиментов за прошлое время, но не более чем за три года, может быть рассмотрено в порядке искового производства.

Специфика приказного производства выражается в том, что взыскание неустойки за период с даты неисполнения денежного обязательства до вынесения судебного приказа не предусмотрено.

Срок начала исполнения денежного обязательства в материально-правовых отношениях будет исчисляться на следующий день после календарной даты, установленной сторонами в договоре или соглашении о заключении мирового, медиативного или партисипативного соглашений, утвержденных судом, либо вынесения судебного акта, которым конкретизирован размер денежного обязательства.

Однако следует учитывать, что требование о взыскании неисполненного основного денежного обязательства и неустойки за период задержки его исполнения рассматривается судом в порядке искового производства. При этом должник за ненадлежащее исполнение денежного обязательства несет имущественную ответственность в установленном законом порядке всем принадлежащим ему имуществом независимо от вины.

При вынесении решения о взыскании с должника основного долга суд взыскивает предусмотренную договором или законом неустойку.

Размер договорной неустойки может быть по соглашению сторон уменьшен или увеличен по сравнению с законной неустойкой, а размер законной неустойки исчисляется из расчета ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным Банком Казахстана.

При взыскании неустойки суд вправе исчислить ее, исходя из базовой ставки на день ненадлежащего исполнения денежного обязательства, либо на день подачи в суд иска или на день исполнения денежного обязательства.

Если же размер неустойки по неисполненному надлежащим образом денежному обязательству чрезмерно велик по сравнению с убытками кредитора, то суд по ходатайству должника вправе уменьшить ее размер, учитывая степень исполнения должником денежного обязательства и заслуживающие внимание интересы должника и кредитора.

Но размер денежного обязательства, включающего в себя не исполненное основное обязательство и размер неустойки, подлежит исполнению должником в добровольном порядке, а при вступлении судебного акта в законную силу - в порядке, установленном Законом об исполнительном производстве.

Только после исполнения денежного обязательства, указанного в судебном акте, взыскатель вправе подать в суд заявление о производстве индексации присужденных с должника по решению суда денежных сумм, исходя только из ставки рефинансирования на день исполнения судебного акта. Такая индексация будет производиться за период со дня начала срока исполнения денежного обязательства и до дня его исполнения в полном объеме.

Представляется, что индексация присужденных сумм будет распространятся только на сумму взысканного основного денежного обязательства, но не на сумму взысканной неустойки, поскольку действующим законом не предусмотрено взыскание процента на процент (ставки рефинансирования в виде неустойки за ненадлежащее исполнение основного денежного обязательства на ставку рефинансирования в виде индексации присужденной неустойки).

В отличии от неустойки за ненадлежащее исполнение основного обязательства индексация присужденных сумм за ненадлежащее исполнение денежного обязательства (нарушение срока исполнения денежного обязательства) не подлежит уменьшению, независимо от суммы индексации.

Заявление об индексации присужденных сумм рассматривает тот суд, который вынес вступивший в законную силу судебный акт о взыскании с должника суммы неисполненного денежного обязательства. Это может быть суд первой инстанции (районный суд, специализированный межрайонный экономический суд) либо суд апелляционной инстанции, изменивший решение суда первой инстанции или вынесший новый судебный акт, а равно суд кассационной инстанции, изменивший судебные акты местных судов в части размера взысканного денежного долга. Если суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение суда первой инстанции либо суд кассационной инстанции оставил без изменения судебные акты местных судов, то заявление об индексации присужденных денежных сумм подается в суд первой инстанции.

Авторы Комментария к ГПК полагают, что при исполнении решения суда вне пределов юрисдикции суда, постановившего решение, заявление об индексации присужденных сумм может быть рассмотрено и судом по месту исполнения решения суда.

Представляется, что заявление о производстве индексации присужденных сумм может рассматривать только суд, вынесший судебный акт о взыскании суммы ненадлежащим образом исполненного денежного обязательства, поскольку при вынесении судебного акта суд исследовал вопрос о дате начала исполнения денежного обязательства, а дата исполнения судебного акта о взыскании суммы неисполненного денежного обязательства может устанавливаться доказательствами, представляемыми сторонами такого обязательства либо судебным исполнителем, исполнявшим вступивший в законную силу судебный акт, на основании которого проводилось исполнительное производство. Суд по месту исполнения вступившего в законную силу судебного акта о взыскании денежной суммы, может не обладать достоверными данными о дате начала исполнения денежного обязательства, в связи с чем может неправильно исчислить период неисполнения денежного обязательства и размер индексации за указанный период.

Законодатель установил, что заявление об индексации присужденных сумм рассматривается в судебном заседании. Это означает, что секретарь судебного заседания обязан будет изготовить протокол судебного заседания, который подлежит приобщению к материалам гражданского дела по результатам рассмотрения иска кредитора о взыскании с должника суммы долга.

Вся специфика позиции о том, что заявление о производстве индексации присужденных сумм может рассматривать суд по месту исполнения судебного акта только в том случае, если суд, вынесший судебный акт, направить в другой суд судебное поручение. Но судебное поручение предназначено для сбора дополнительных доказательств, но не для рассмотрения по существу заявления, основанного на вынесенном судебном акте.

Законодатель ничего не говорит о вручении должнику, исполнившему денежное обязательство с нарушением срока его исполнения, копии заявления о производстве индексации присужденных сумм.

Поскольку институт индексации присужденных денежных сумм регулируется процессуальным законом и касается имущественных интересов должника, то ему по аналогии с институтом подачи искового заявления следует вручать копию заявления заявителя. Такое вручении копии заявления следует возлагать на заявителя, а о вручении копии заявления заявитель должен представлять соответствующий документ (расписка должника или отправление по электронной почте). Должник вправе оспаривать продолжительность периода ненадлежащего исполнения денежного обязательства, конкретизированного договором или судебным актом. Должник вправе оспаривать и ставку рефинансирования, с применением которой исчислена сумма индексации присужденных денежных сумм.

Законодатель предусматривает, что после поступления заявления в суд взыскатель и должник должны быть надлежащим образом извещены в времени и месте рассмотрения заявления.

Законодатель возлагает на суд обязанность известить о времени и месте рассмотрения заявления об индексации присужденных денежных сумм участвующих в деле лиц.

Подача взыскателем заявление о производстве индексации присужденных с должника денежных сумм не означает возбуждение нового гражданского дела и рассмотрение нового материально-правового спорного правоотношения. Указанное заявление касается только имущественных интересов взыскателя и должника, каждый из которых вправе по соглашению привлечь в судебное заседание процессуального представителя.

Законодатель установил, что неявка заявителя или должника в судебное заседание не является препятствием к рассмотрению заявления, независимо от причин неявки. Тем более не является основанием для отложения рассмотрения заявления неявка в судебное заседание процессуального представителя заявителя или должника.

Заявление о производстве индексации присужденных денежных сумм рассматривает суд, вынесший судебный акт о взыскании с должника сумм ненадлежащим образом исполнившего денежное обязательство. Заявление рассматривает в судебном заседании единолично судья этого суда.

Поэтому судья обязан объявить об открытии судебного заседания, данные о судье и секретаре судебного заседания, право отвода, а также процессуальные права и обязанности заявителя и должника, заслушать объяснения заявителя, должника, исследовать представленные доказательства в обоснование заявления и возражений против него, предоставить сторонам право на участие в судебных прениях, после чего удалиться в совещательную комнату.

По результатам рассмотрения заявления о производстве индексации взысканных денежных сумм за период с начала срока исполнения денежного обязательства до его полного исполнения либо об отказе в индексации.

В мотивировочной части определения суд указывает конкретные данные о начале срока исполнения денежного обязательства, сумму надлежащим образом не исполненного денежного обязательства, продолжительность периода неисполнения денежного обязательства (дату его полного исполнения), ставку рефинансирования, действовавшую на дату исполнения денежного обязательства, а также сумму индексации.

Например, на основании письменной расписки Иванов передал Петрову в долг 700 000 тенге с условием возврата денег 10 мая 2017 года. В согласованный сторонами договора займа срок Петров предмет займа не возвратил. На основании искового заявления Иванова суд N-го района вынес решение о взыскании с ответчика Петрова 700 000 тенге. После вступления решения суда в законную силу судом был выдан исполнительный лист, возбуждено исполнительное производство, сумма долга уплачена Петровым 19 декабря 2017 года. Период задержки надлежащего исполнения денежного обязательства составил с 11 мая по 19 декабря 2017 года, или 221 календарный день. Ставка рефинансирования по состоянию на 19 декабря 2017 года составляла 10,25%. При расчете индексации в числителе будут указаны: 700 000 тенге х 221 день х 10,25 ставка рефинансирования, а в знаменателе 360 дней х 100% = 45 121 тенге.

Актуальным является вопрос о возможности отсрочки или рассрочки исполнения денежного обязательства, а также изменение способа и порядка индексации присужденных сумм.

Существо денежного обязательства выражается в том, что должник обязан передать кредитору деньги как объект имущественных благ в счет уплаты долга43 .

Денежное обязательство прекращается исполнением, предоставлением отступного, зачетом встречного денежного требования, уступки требования, новацией, совпадения кредитора и должника в одном лице, прощением долга, смертью должника, если исполнение не может быть произведено без участия должника или обязательство неразрывно связано с личностью должника либо кредитора, ликвидации юридического лица, если правопреемство денежного обязательства не допускается44 .

Но денежное обязательство не подлежит прекращению по мотивам невозможности его исполнения, за исключением невозможности исполнения денежного обязательства банкротом по мотивам недостаточности конкурсной массы45 .

При ликвидации юридического лица в организационно-правовой форме казенного предприятия, учреждения неисполненные денежные обязательства в субсидиарном порядке исполняются собственником имущества этих юридических лиц46 . В этом случае с собственника имущества названных категорий юридических лиц может быть взыскана индексация присужденных сумм с ликвидированного юридического лица.

Если указанное в исполнительном листе денежное обязательство не может быть исполнено в связи с отсутствием у должника денег, то по ходатайству взыскателя, должника или судебного исполнителя суд по месту исполнения судебного акта вправе вынести определение о изменении способа и порядка исполнения судебного акта за счет обращения взыскания на имущество должника. При этом по ходатайству взыскателя ему может быть передано в натуре имущество должника, стоимость которого определяется по согласованию взыскателя и должника либо судебным исполнителем или аудитором (оценщиком). Судебный исполнитель вправе в пределах взысканной судом суммы долга наложить арест на имущество должника с последующей его реализацией на торгах.

Но и в этом случае взыскатель вправе подать в суд, вынесший решение о взыскании с должника долга, заявление о производстве индексации присужденных денежных сумм за период с начала наступления срока исполнения денежного обязательства до дня вынесения судом определения об изменении способа и порядка исполнения судебного акта о взыскании с должника денежного долга.

По результатам рассмотрения заявления суд выносит определение, которое может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Такое определение должно соответствовать требованиям закона и содержать доводы, по которым суд пришел к выводам об обоснованности или необоснованности заявления взыскателя, а также ссылки на те законы, которыми суд руководствовался, расчеты суммы индексации и ее размер47 .

Копия определения суда по результатам рассмотрения заявления взыскателя в течение пяти рабочих дней подлежит вручению или направлению взыскателю и должнику.

Если в судебном заседании принимал участие процессуальный прокурор, то копия определения высылается (вручается) в соответствующую прокуратуру.

На определение суда сторонами может быть подана частная жалоба, а участвовавшим в судебном заседании прокурором - частное ходатайство. Частная жалоба или частное ходатайство может быть подано в течение десяти рабочих дней со дня изготовления определения в окончательной форме48 .

Частная жалоба на определение суда первой инстанции о производстве индексации взысканных по судебному акту денежных сумм государственной пошлиной не оплачивается, поскольку не относится к объектам взимания государственной пошлины49 .

Частная жалоба, частное ходатайство прокурора подаются в соответствующий областной и приравненный к нему суд через суд первой инстанции, вынесший определение. Суд апелляционной инстанции извещает стороны, участвовавшего в рассмотрении заявления заявителя о времени и месте рассмотрения частной жалобы стороны или ее процессуального представителя, частного ходатайства прокурора, однако неявка кого-либо из названных лиц не является основанием для отложения рассмотрения частной жалобы, частного ходатайства прокурора. По результатам рассмотрения частной жалобы, частного ходатайства прокурора суд апелляционной инстанции (судья областного и приравненного к нему суда) выносит одно из следующих процессуальных решений:

1) оставлении определения суда без изменения, а частной жалобы, ходатайства прокурора без удовлетворения;

2) отмене определения суда полностью или в части и передаче вопроса на новое рассмотрение в суд первой инстанции;

3) отмене определения суда полностью или в части и разрешении вопроса по существу;

4) изменении определения.

Процессуальное решение об отмене определения и передаче вопроса на новое рассмотрение принимается в том случае, если стороны надлежащим образом не были извещены о времени и месте рассмотрения заявления заявителя.

Процессуальное решение об отмене определения и разрешении вопроса по существу принимается в том случае, если суд первой инстанции без правовых оснований взыскал индексацию или отказал в ее взыскании.

Процессуальное решение об изменении определения суда первой инстанции принимается в том случае, если суд неверно определил период ненадлежащего исполнения должником денежного обязательства или неверно исчислил размер индексации.

Определение суда апелляционной инстанции по результатам рассмотрения частной жалобы стороны или частного ходатайства прокурора на определение суда первой инстанции или определение суда апелляционной инстанции по результатам рассмотрения заявления заявителя о производстве индексации за задержку исполнения должником денежного обязательства вступают в законную силу со дня оглашения, обжалованию в кассационном (ревизионном) порядке не подлежат .

Кроме исполнения единовременного денежного обязательства законом предусмотрены денежные обязательства, исполняемые путем периодических денежных платежей.

Одним из таких денежных обязательств являются денежные обязательства родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей.

Начало срока исполнения денежного обязательства по содержанию несовершеннолетних детей устанавливается:

- датой нотариально удостоверенного соглашения родителей о содержании своих несовершеннолетних детей ;

- датой подачи заявления о вынесении судебного приказа о взыскании с родителя алиментов на содержание несовершеннолетних детей, если соглашение о содержании детей родителями не заключено ;

- датой уплаты алиментов, указанной в решении суда .

В случае неисполнения родителем, обязанным содержать своего ребенка (детей), условий заключенного соглашения, нотариус на соглашении учиняет исполнительную надпись, а само соглашение как исполнительный документ передается судебному исполнителю для принудительного исполнения .

При ненадлежащем исполнении должником денежного обязательства по содержанию своих несовершеннолетних детей судебный исполнитель исчисляет размер задолженности по алиментам за конкретный период, принимает меры к обращению взыскания на имущество должника.