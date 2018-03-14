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Страны СНГ выработают единые стандарты по информбезопасности

Принятие законопроекта не потребует дополнительных затрат из бюджета.

Фото : moldova.md14 марта 2018, 11:53

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили законопроект «О ратификации соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности», передает корреспондент Zakon.kz.

«Принятие законопроекта позволит проводить совместные скоординированные мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности в государствах СНГ», - сказал министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов.

По его словам, ратификация Соглашения позволит осуществить взаимодействие и сотрудничество по ряду направлений.

«Это организация трансграничной передачи информации, совершенствование технологии защиты информационных систем и ресурсов от потенциальных и реальных угроз, установление согласованного порядка сертификации и взаимного признания результатов сертификации средств защиты информации», - пояснил он.

Как отметил глава ведомства, данное Соглашение регулирует взаимодействие между странами-участниками СНГ в части совместного обеспечения информационной безопасности посредством разработки межгосударственных стандартов, анализа и оценки угроз безопасности информационных систем.

«В части противодействия утечке информации, в части противодействия технической защиты средств в каждой стране устанавливают свою техническую защиту. Мы на едином пространстве сейчас вырабатываем единые нормы, требования и стандарты. Как техническое обеспечение, так и правовое обеспечение подводим под единые стандарты, которые позволят нам взаимодействовать и технически, и в правовом поле одинаково для того, чтобы противодействовать угрозе кибератак и утечке информации (…). Принятие законопроекта не потребует дополнительных затрат из бюджета», - заключил Б. Атамкулов.

Ксения Давыдова, Астана


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