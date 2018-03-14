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Депутат: Задержанные не должны содержаться в "обезьянниках"

Мажилисмен обеспокоен условиями, в которых содержатся люди после задержания.

Фото : ou.org14 марта 2018, 12:00

Лица, задержанные в административном порядке, должны содержаться "в нормальных человеческих условиях", заявил депутат мажилиса парламента Канат Мусин, передает Sputnik.

"В этой сфере еще много проблем. Много надо будет строить, приводить к санитарным нормам. В течение суток задержанные должны содержаться не в "обезьянниках", как их называет народ, а в нормальных человеческих условиях. Они должны быть накормлены, должно быть обеспечено раздельное содержание мужчин, женщин, несовершеннолетних, лиц, страдающих опасными заболеваниями", — сказал Мусин в мажилисе.

Мусин добавил, что состояние правопорядка в отдельно взятой местности не может быть заботой только одного акима или местной полицейской службы.

Ранее депутаты мажилиса одобрили законопроект, который предусматривает увеличение срока административного задержания с трех до 24 часов.


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