Узбекистан упростил вывоз наличных денег за границу

Ранее необходимо было декларировать сумму, превышавшую 5 минимальных размеров заработной платы.

Узбекистан упростил вывоз сумов за границу. Это предусмотрено совместным постановлением Центрального банка и Государственного таможенного комитета, передает Ca-news.org.

Согласно документу, теперь физические лица могут не декларировать вывозимую и ввозимую национальную валюту в сумме, не превышающей 50 минимальных размеров заработной платы (1 МРЗП — 172 240 сумов, 50 — 8,6 миллиона сумов или более $1000). При этом ранее необходимо было декларировать сумму, превышавшую 5 минимальных размеров заработной платы.

Также был упрощен порядок получения разрешения на вывоз национальной валюты сверх суммы в 50 МРЗП. Ранее это разрешение выдавал только Центробанк, теперь этим займутся главные управления регулятора во всех областях страны.

Напомним, что в начале года правительство Узбекистана утвердило новые правила ввоза и вывоза иностранной валюты.

Теперь пассажир, прибывающий в Узбекистан или вылетающий в другие страны, должен в обязательном порядке задекларировать и предъявить сотруднику таможенного органа наличную валюту, если ее сумма превышает две тысячи долларов.

Соответственно, если сумма в валюте не превышает две тысячи долларов, путешественник может не регистрировать ее или сделать это исключительно по собственному желанию.

Физическим лицам разрешается ввозить валюту на территорию республики в неограниченном количестве. Свободно вывезти из Узбекистана можно до пяти тысяч долларов, задекларировав их на таможне. Вывоз сверх этой суммы осуществляется на основании разрешения Центрального банка для граждан страны.

Что касается иностранцев, то они могут вывезти больше пяти тысяч долларов только на основании пассажирской таможенной декларации, заполненной при въезде в Узбекистан, в которой сумма наличной валюты указана не менее суммы вывозимой валюты. То есть получается, что иностранцы не могут вывезти валюты больше, чем ввезли.

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