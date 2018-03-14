Потепление ожидается в Казахстане

Холодный антициклон медленно смещается.

Высотный циклон, с центром над Карагандинской областью и связанные с ним атмосферные фронты по-прежнему вызывают осадки преимущественно снег, в центральных, северных и восточных областях, в южных - дождь, временами переходящий в мокрый снег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Но холодный антициклон, занимающий западные области республики медленно смещается в тыл циклону.

В северных областях 16-17 марта, в южных 17 марта ожидается прекращение осадков, но на востоке и юго-востоке осадки сохранятся на все трое суток.

В западных областях по мере продвижения антициклона на восток ожидаются осадки и потепление.

Если в прошедшие сутки ночная температура воздуха здесь была минус 20...28°, то уже 16 марта она повысится до 5-10 мороза, и местами до 0°С.

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