Пятый периодический доклад Республики Казахстан о ходе выполнения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (далее - Конвенция) представляется в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (далее - Комитет по СИДО) в соответствии с руководящими принципами в отношении формы и содержания докладов, представляемых государствами-участниками международных договоров по правам человека, опубликованными в 2008 году.

Проект доклада подготовлен рабочей группой при Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан (далее - Национальная комиссия), утвержденной Государственным секретарем Республики Казахстан. В ее состав вошли депутаты Мажилиса Парламента, члены Национальной комиссии, представители министерств, ведомств, неправительственных организаций (далее - НПО).

Проведена общественная экспертиза данного документа через организацию встреч и круглых столов с широким участием представителей институтов гражданского общества, не вошедших в рабочую группу. Кроме того, проект доклада рассмотрен на заседании Национальной комиссии 24 ноября 2017 года, а также совместно с Программой развития ООН в Казахстане проведена публичная презентация проекта доклада с общественным обсуждением при участии международных организаций на диалоговой площадке по человеческому измерению КСО при МИДе («ДПЧИ», 30 ноября 2017 года), а также на заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента (12 декабря 2017 года).

В основу доклада вошел аналитический материал, представленный всеми министерствами и ведомствами, комиссиями по делам женщин и семейно-демографической политике при акимах гг. Астаны, Алматы и областей (далее - региональные комиссии), с учетом заключительных замечаний по объединенным третьему и четвертому периодическим докладам Казахстана Комитета по СИДО (далее - заключительные замечания Комитета по СИДО).

Настоящий пятый периодический доклад (далее - доклад) содержит информацию об основных изменениях и прогрессе, достигнутых Казахстаном в сфере обеспечения экономических, социальных, культурных, гражданских и политических прав женщин на равноправной основе с мужчинами за отчетный период 2011 - 2017 годы в целях реализации Конвенции. Доклад состоит из двух основных частей: часть І доклада содержит общую информацию о Республике Казахстан, населении, политической структуре и законах, защищающих права человека, а также описание мер по повышению сознания общества и властных структур в области прав человека, содержащихся в различных правозащитных инструментах; часть II содержит специальную информацию в соответствии с положениями Конвенции, о действующих конституционных, законодательных, административных и других мерах, достигнутом прогрессе, существующих препятствиях и намечаемых шагах по ее дальнейшей реализации.

Кроме Конвенции, Казахстан также привержен ряду международных обязательств, в том числе Пекинской декларации и платформе действий, целям в области устойчивого развития. Реализация политики равноправия по признаку пола основана на принципах комплексного гендерного подхода, предполагающего всеобъемлющее определение равенства, оценивающее многообразие и существование различий. По результатам RIA MAPS Mission 2016 года (быстрая комплексная оценка) - 61 % задач Целей устойчивого развития ООН (далее - ЦУР) включены в национальные и отраслевые планы и стратегии в Казахстане.

По итогам 2017 года в индексе гендерного разрыва Всемирного экономического форума (далее - ВЭФ) Казахстан находится на 52 месте среди 144 стран. По показателю «экономическое участие и возможности женщин» - 30 место, по «уровню образования» - 48 место, «индексу здоровья» - 36 место, «политическое продвижение» - 93 место.