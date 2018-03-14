В Астане две тысячи человек задействованы в уборке снега

Вывоз снега осуществляется на специально определенные для этого снежные полигоны.

Из-за сильного снегопада коммунальные службы Астаны переведены на усиленный режим работы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

В настоящее время в уборке улиц города заняты более 800 единиц спецтехники и около 2 тысяч рабочих. В районе «Сарыарка» на уборку снега выехало 569 рабочих и 264 единицы спецтехники. В уборке территории района «Есиль» задействовано 276 единиц спецтехники, а также 738 дорожных рабочих. В районе «Алматы» всего задействовано 296 единиц спецтехники, на дорогах работают 588 человек.

В оперативном режиме расчищаются автобусные остановки, наземные пешеходные переходы, мосты и путепроводы, места массового посещения населением, въезды на территорию больниц и других социально важных объектов. Также особое внимание уделяется обработке придворовых территорий противогололедными средствами во избежание образования наледи на ступенях и, как следствие, снижения рисков травматизма жителей. Для этого в столице сформирован необходимый запас противогололедных средств. Вывоз снега осуществляется на специально определенные для этого снежные полигоны.

Городские власти просят горожан и гостей столицы максимально соблюдать меры безопасности. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров. Кроме того, необходимо быть предельно внимательными и пешеходам. Пересекать проезжую часть нужно только по пешеходным переходам.

Из-за спецтехники, работающей на городских дорогах, возможно временное снижение пропускной способности. В связи с этим необходимо заранее планировать свой маршрут передвижения по городу.

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