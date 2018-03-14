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Появилось видео ДТП в Алматы, в котором погибли женщина с ребенком

Запись сделана на видеорегистратор очевидца.

Фото : 14 марта 2018, 12:11

В Сети появилось видео момента столкновения Audi с ЗиЛ, передает Zakon.kz.

ДТП попало на видеорегистратор автомобиля, двигавшегося в другом ряду по Аль-Фараби. На записи видно, что двигавшиеся на высокой скорости две машины объехали грузовик. Но следовавшая за ними Audi не сумела этого сделать и произошел мощный удар.

Напомним, вечером 13 марта на Аль-Фараби легковая машина врезалась в грузовик. В результате водитель и ее дочка, а также собака, скончались на месте.


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