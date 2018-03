"Разрушители легенд", ученые и актеры скорбят о Хокинге

Выдающийся физик скончался в день рождения Альберта Эйнштейна и в день числа "Пи".

Видные ученые и популяризаторы науки выразили соболезнования в связи со смертью Стивена Хокинга, сообщает Zakon.kz.

Так, американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон заявил, что смерть ученого оставила после себя интеллектуальный вакуум.

"Но в нем не пусто. Думайте об этом как о разновидности энергии вакуума, пронизывающей ткань пространства-времени, которая не поддается измерению. Стивен Хокинг, RIP 1942-2018", - написал Тайсон.

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 14 марта 2018 г.

Специалист в области астрофизики и космологии Лоуренс Краусс подчеркнул, что мир потерял удивительного человека.

"Звезда отправилась в космос. Мы потеряли удивительного человека. Стивен Хокинг сражался и смело укрощал космос в течение 76 лет, и научил нас всех чему-то важному - что действительно значит быть человеком. Я буду скучать по нему", - написал Краусс.

A star just went out in the cosmos. We have lost an amazing human being. Stephen Hawking fought and tamed the cosmos bravely for 76 years and taught us all something importantabout what it truly means to celebrate about being human. I will miss him. — Lawrence M. Krauss (@LKrauss1) 14 марта 2018 г.

Известный по телепередаче "Разрушители легенд" популяризатор науки Адам Сэвидж отметил, что мир был богаче с ним.

"Мне грустно видеть все эти новости о Стивене Хокинге, и в то же время я представляю, как он учится чему-то в последний раз и улыбается, и я знаю, что мир был богаче с ним", - написал в Twitter Адам.

Nooo! I'm so so sad to see the news about Stephen Hawking, and at the same time I imagine him learning something new for the last time, and smiling, and I know that the world was richer with him in it. https://t.co/9yPiZvcyL9 — Adam Savage (@donttrythis) 14 марта 2018 г.

О смерти физика также высказались актеры и музыканты.

Так, экс-гитарист групп Rage Against the Machine и Audioslave Том Морелло опубликовал благодарственный пост в Instagram.

"Спасибо, что объяснил для нас вселенную", - подписал фотографию музыкант.

Актриса телесериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко заявила, что работать с Хокингом было большой честью. Ученый снялся в эпизоде телешоу.

"Он нас смешил, и мы его тоже. Его жизнь и научные труды были многим для телешоу. Вас будет не хватать, и мир благодарен вам за знания и смелость, которые вы оставляете на своем пути. Спасибо за то, что вдохновили всех" - написала актриса.

О тоске по великолепному чувству юмора Хокинга написал и другой актер - Джон Галэки.

Соболезнования в соцсетях выражают и жители со всех стран. Они заметили, что выдающийся физик скончался в день рождения Альберта Эйнштейна и в день числа "Пи".

