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"Разрушители легенд", ученые и актеры скорбят о Хокинге

Выдающийся физик скончался в день рождения Альберта Эйнштейна и в день числа "Пи".

Фото : 14 марта 2018, 12:15

Видные ученые и популяризаторы науки выразили соболезнования в связи со смертью Стивена Хокинга, сообщает Zakon.kz.

Так, американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон заявил, что смерть ученого оставила после себя интеллектуальный вакуум.

"Но в нем не пусто. Думайте об этом как о разновидности энергии вакуума, пронизывающей ткань пространства-времени, которая не поддается измерению. Стивен Хокинг, RIP 1942-2018", - написал Тайсон.

Специалист в области астрофизики и космологии Лоуренс Краусс подчеркнул, что мир потерял удивительного человека.

"Звезда отправилась в космос. Мы потеряли удивительного человека. Стивен Хокинг сражался и смело укрощал космос в течение 76 лет, и научил нас всех чему-то важному - что действительно значит быть человеком. Я буду скучать по нему", - написал Краусс.

Известный по телепередаче "Разрушители легенд" популяризатор науки Адам Сэвидж отметил, что мир был богаче с ним.

"Мне грустно видеть все эти новости о Стивене Хокинге, и в то же время я представляю, как он учится чему-то в последний раз и улыбается, и я знаю, что мир был богаче с ним", - написал в Twitter Адам.

О смерти физика также высказались актеры и музыканты.

Так, экс-гитарист групп Rage Against the Machine и Audioslave Том Морелло опубликовал благодарственный пост в Instagram.

"Спасибо, что объяснил для нас вселенную", - подписал фотографию музыкант.

Актриса телесериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко заявила, что работать с Хокингом было большой честью. Ученый снялся в эпизоде телешоу.

"Он нас смешил, и мы его тоже. Его жизнь и научные труды были многим для телешоу. Вас будет не хватать, и мир благодарен вам за знания и смелость, которые вы оставляете на своем пути. Спасибо за то, что вдохновили всех" - написала актриса.

О тоске по великолепному чувству юмора Хокинга написал и другой актер - Джон Галэки.

Соболезнования в соцсетях выражают и жители со всех стран. Они заметили, что выдающийся физик скончался в день рождения Альберта Эйнштейна и в день числа "Пи".


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