В Астане водитель автобуса вез людей с открытыми дверями

К счастью, никто из пассажиров не выпал на проезжую часть.

В Астане водитель автобуса вез пассажиров с открытыми дверями. Об этом рассказал житель города Булат Камитов в группе "Астана, хочу похвалить/пожаловаться" в Facebook, передает Zakon.kz.

"Утром на остановке, как и всегда, скопилось большое количество человек. Сразу приехал нужный мне автобус под номером 21. Приехал и удивил всех своим размером, был он стандартного размера, не большой как обычно. С трудом протолкнувшись в автобус в нос ударил неприятный запах сигаретного дыма, по-видимому водитель и кондуктор курили не выходя из автобуса. «Ну бывает! - подумал я, - наверное работа у них нервная». Начав движение, водитель ошарашил всех своим стилем вождения. Автобус резко ускорялся и не менее резко тормозил. Но никто не возмутился, так как большинство списали это на сложные дорожные условия. Снег и лед! Через три-четыре остановки двери автобуса уже с трудом закрывались. Ну что делать! Всем ведь надо на работу, на учебу вовремя. Подвинемся!" - пишет Булат.

По его словам, еще через пару остановок двери совсем не закрывались.

"Водитель нашел-таки способ уместить всех. С открытыми дверями автобус начал ускорятся и сразу же тормозить, тем самым натуральном образом утрамбовывать пассажиров внутри себя. В тот момент я уже стоял на одной ноге, держась одной рукой за поручень и во время утрамбовки почувствовал как хрустит мой позвоночник. В метре от меня стоял папаша с ребенком на шее, именно на шее, так как иначе малыша совсем сдавят. И вот спустя почти полчаса, душегубка 21, доехал до остановки «Дом министерств». Пассажиры хлынули из автобуса, некоторых просто вынесла толпа", - рассказал он.

Мужчина отметил, что маленький автобус для такого маршрута не подходит.

"Обращаюсь к Astana LRT. Выделите, пожалуйста, для маршрута 21 большой автобус. По поводу стиля вождения: ФИО водителя не разглядел, есть информация с билета: маршрут 21, Водитель 3487, билет 108997, время ~ 8.10, отрезок маршрута от конечной остановки «ж/к Сарайшык» до «Дома Министерств», - написал Булат.

Представитель Астана LRT в комментариях под постом мужчины отметила, что водитель Д. Агимов был отстранен от работы - его сняли с линии.

"Дисциплинарный совет назначили на 15 марта 2018 года. По завершению разбирательства сообщим под постом", - добавили в компании.

Также Булату сообщили, что на этой линии курсирует 13 автобусов. "Сегодня выехало 8 гармошек и 4 коротыша. Вообще мы автопарку план ставим 12 гармошек и 1 коротыш. Видимо на ремонте или на сходе. Извините, что вам пришлось такое сегодня пережить".

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