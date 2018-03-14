Аким ВКО перечислил свой месячный оклад пострадавшим от паводков

Помощь принимается в качестве теплых вещей, резиновых сапог, продуктов питания.

Сегодня в ходе брифинга глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов рассказал журналистам о мерах, принимаемых в Аягозском районе, оказавшемся в зоне затопления в результате паводков, передает Zakon.kz со ссылкой на Информцентр ВКО.

«Я рад, что люди остаются неравнодушны к бедам ближних. Самая сложная ситуация была в Аягозе - и мы ее решили. Пока еще 73 человека проживают в школе-интернат, со всех сторон сюда поступает помощь. Здесь работает фонд «Аягоз-Болашак». И я сегодня утром отправил свой месячный оклад на счет этого фонда», - рассказал Д.Ахметов.

Стоит отметить, что в регионе в различной форме организуется гуманитарная помощь пострадавшим от паводков. Духовенством области инициирована акция «Шығыстың асары». Продукты питания, денежные средства, одежда, одеяла и прочее принимаются в мечетях города.

ВКОФ партии "Нұр Отан" и его молодежное крыло "Жас Отан" открыли пункт сбора гуманитарной помощи. Помощь принимается в качестве теплых вещей, резиновых сапог, продуктов питания. Дополнительный пункт приема действует в КГУ " Молодежный ресурсный центр" акимата города Усть-Каменогорск.

Помимо этого, общественники и профсоюзы страны инициировали акцию «Тасқын көмек-2018», в прошлом году собравшую гуманитарную помощь для пострадавших от наводнений казахстанцев в объеме 10 тонн.

Между тем, Д.Ахметов добавил, что в течение 4 дней специалисты совершат облет на вертолете и выяснят, где еще может пойти вода, в каком направлении и где стоит усилить наблюдение и контроль.

Напомним, что пострадавшими от наводнений и подтоплений в результате таяния талых вод и глубокого промерзания земли, в Восточном Казахстане оказались жители нескольких городов и сел в Аягозском, Уланском, Глубоковском и Курчумском районах, а также в самом городе Усть-Каменогорск.

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