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Уголовное дело расследуют по факту смертельного ДТП в Алматы

В рамках производства будут проведены соответствующие экспертизы.

Фото : 14 марта 2018, 12:54

Досудебное расследование начато по факту ДТП со смертельным исходом, произошедшего вечером 13 марта в Алматы, передает Zakon.kz.

"По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом Управлением дознания ДВД города Алматы начато досудебное расследование по ст. 345 ч.4 УК РК. В рамках производства будут проведены соответствующие экспертизы, по результатам которых будут установлены подробные обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении пресс-службы ДВД города.

Напомним, вечером 13 марта на Аль-Фараби легковая машина врезалась в грузовик. В результате водитель и ее дочка, а также собака, скончались на месте. Позже появилось видео момента столкновения.


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